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"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:21
2024-08-22T16:21
2024-08-22T20:12
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как напомнил аналитик, российские войска начали решительное наступление в районе Торецка, освободив населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы."Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — отметил Меркурис.По словам эксперта, Россия не только заняла все основные позиции в районе, но и стремительно наступает на сам Торецк."Творится полный коллапс", — резюмировал он.В конце июня Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР. В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артемово в Донецкой Народной Республике и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html
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в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
Меркурис: российские войска прорезали насквозь укрепления ВСУ в ДНР