Рейтинг@Mail.ru
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 22.08.2024 (обновлено: 20:12 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР
Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:21
2024-08-22T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как напомнил аналитик, российские войска начали решительное наступление в районе Торецка, освободив населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы."Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — отметил Меркурис.По словам эксперта, Россия не только заняла все основные позиции в районе, но и стремительно наступает на сам Торецк."Творится полный коллапс", — резюмировал он.В конце июня Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР. В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артемово в Донецкой Народной Республике и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html
сша
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1fcc000b91f112594e0acf3c3332fe32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР

Меркурис: российские войска прорезали насквозь укрепления ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как напомнил аналитик, российские войска начали решительное наступление в районе Торецка, освободив населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы.
Автомобили экстренных служб в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Сердце не выдержало": в Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского
Вчера, 14:40
"Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — отметил Меркурис.
По словам эксперта, Россия не только заняла все основные позиции в районе, но и стремительно наступает на сам Торецк.
"Творится полный коллапс", — резюмировал он.
В конце июня Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР. В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артемово в Донецкой Народной Республике и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала