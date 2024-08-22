https://ria.ru/20240822/dnr-1967835805.html

"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР

"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР - РИА Новости, 22.08.2024

"Прорезали насквозь": на Западе раскрыли, что произошло в ДНР

Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:21

2024-08-22T16:21

2024-08-22T20:12

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военные перерезали насквозь украинские укрепления в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как напомнил аналитик, российские войска начали решительное наступление в районе Торецка, освободив населенные пункты Нью-Йорк, Артемово и Шумы."Украинские укрепления в этом районе, на строительство которых было потрачено столько сил и времени, практически не защищались, а русские прорывались сквозь них с поразительной скоростью", — отметил Меркурис.По словам эксперта, Россия не только заняла все основные позиции в районе, но и стремительно наступает на сам Торецк."Творится полный коллапс", — резюмировал он.В конце июня Минобороны России сообщило, что группировка войск "Центр" освободила Шумы в ДНР. В понедельник стало известно, что российские войска заняли Артемово в Донецкой Народной Республике и поселок Новгородское (украинское название Нью-Йорк).

https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html

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сша

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика