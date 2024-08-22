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В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой - РИА Новости, 22.08.2024
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21:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/dialog-1967901681.html
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой - РИА Новости, 22.08.2024
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой
Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:19
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вашингтон (штат)
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта. "Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений", - заявил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия России и США.
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сша, москва, вашингтон (штат), в мире
США, Москва, Вашингтон (штат), В мире
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой

Глава комитета сената США Кардин надеется на диалог с РФ как с ядерной державой

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.
"Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений", - заявил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия России и США.
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