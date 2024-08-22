https://ria.ru/20240822/dialog-1967901681.html
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой - РИА Новости, 22.08.2024
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой
Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:19
2024-08-22T21:19
2024-08-22T21:19
сша
москва
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта. "Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений", - заявил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия России и США.
https://ria.ru/20240822/dsnv--1967889518.html
сша
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, вашингтон (штат), в мире
США, Москва, Вашингтон (штат), В мире
В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой
Глава комитета сената США Кардин надеется на диалог с РФ как с ядерной державой