https://ria.ru/20240822/dialog-1967901681.html

В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой

В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой - РИА Новости, 22.08.2024

В сенате США выразили надежду на диалог с Россией как с ядерной державой

Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:19

2024-08-22T21:19

2024-08-22T21:19

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта. "Да, я надеюсь, что, что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений", - заявил он агентству на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс, комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия России и США.

https://ria.ru/20240822/dsnv--1967889518.html

сша

москва

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сша, москва, вашингтон (штат), в мире