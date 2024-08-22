https://ria.ru/20240822/deti-1967813577.html
Пропавших в Ростовской области детей нашли живыми и здоровыми
Пропавших в Ростовской области детей нашли живыми и здоровыми - РИА Новости, 22.08.2024
Пропавших в Ростовской области детей нашли живыми и здоровыми
Правоохранители нашли живыми и здоровыми двух детей, пропавших накануне в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:12
2024-08-22T15:12
2024-08-22T15:12
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Правоохранители нашли живыми и здоровыми двух детей, пропавших накануне в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Ранее ведомство информировало, что в среду двое братьев 2009 и 2015 года рождения ушли из дома в Аксайском районе и домой не вернулись. Полиция и следователи организовали их поиски. "Установлено местонахождение двух детей, пропавших в Аксайском районе. Каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что в ближайшее время они будут опрошены следователем. Кроме того, будут проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "дети решили погулять и уехали в Ростов-на-Дону". Позже они сами вернулись в Аксайский район, где и были обнаружены.
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происшествия, аксайский район, ростовская область, россия
Происшествия, Аксайский район, Ростовская область, Россия
Пропавших в Ростовской области детей нашли живыми и здоровыми
СК: двух пропавших в Ростовской области детей нашли живыми и здоровыми
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Правоохранители нашли живыми и здоровыми двух детей, пропавших накануне в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее ведомство информировало, что в среду двое братьев 2009 и 2015 года рождения ушли из дома в Аксайском районе и домой не вернулись. Полиция и следователи организовали их поиски.
"Установлено местонахождение двух детей, пропавших в Аксайском районе. Каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в ближайшее время они будут опрошены следователем. Кроме того, будут проверены причины ухода детей из дома и взаимоотношения в семье.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "дети решили погулять и уехали в Ростов-на-Дону". Позже они сами вернулись в Аксайский район, где и были обнаружены.