https://ria.ru/20240822/deti-1967777992.html

В Ростовской области пропали двое детей

В Ростовской области пропали двое детей - РИА Новости, 22.08.2024

В Ростовской области пропали двое детей

Два ребенка пропали в Аксайском районе Ростовской области, следователи организовали проверку, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:33

2024-08-22T13:33

2024-08-22T13:33

происшествия

аксайский район

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Два ребенка пропали в Аксайском районе Ростовской области, следователи организовали проверку, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "В следственный отдел по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о безвестном исчезновении двух братьев 2009 и 2015 года рождения. По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказал он. По предварительным данным, 21 августа 2024 года дети ушли из дома, расположенного на территории Аксайского района, и домой не вернулись. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20240811/kriminal-1965195966.html

аксайский район

ростовская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, аксайский район, ростовская область, россия