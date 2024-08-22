https://ria.ru/20240822/deti-1967777992.html
В Ростовской области пропали двое детей
В Ростовской области пропали двое детей - РИА Новости, 22.08.2024
В Ростовской области пропали двое детей
Два ребенка пропали в Аксайском районе Ростовской области, следователи организовали проверку, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:33
2024-08-22T13:33
2024-08-22T13:33
происшествия
аксайский район
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Два ребенка пропали в Аксайском районе Ростовской области, следователи организовали проверку, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "В следственный отдел по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о безвестном исчезновении двух братьев 2009 и 2015 года рождения. По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказал он. По предварительным данным, 21 августа 2024 года дети ушли из дома, расположенного на территории Аксайского района, и домой не вернулись. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят розыскные мероприятия.
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аксайский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, аксайский район, ростовская область, россия
Происшествия, Аксайский район, Ростовская область, Россия
В Ростовской области пропали двое детей
В Аксайском районе Ростовской области два брата ушли из дома и не вернулись
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Два ребенка пропали в Аксайском районе Ростовской области, следователи организовали проверку, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"В следственный отдел по Аксайскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о безвестном исчезновении двух братьев 2009 и 2015 года рождения. По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказал он.
По предварительным данным, 21 августа 2024 года дети ушли из дома, расположенного на территории Аксайского района, и домой не вернулись.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции проводят розыскные мероприятия.