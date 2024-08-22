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Экс-сотрудник Минобороны Гуков признал вину по второму уголовному делу - РИА Новости, 22.08.2024
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05:16 22.08.2024
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Экс-сотрудник Минобороны Гуков признал вину по второму уголовному делу
Экс-сотрудник Минобороны Гуков признал вину по второму уголовному делу - РИА Новости, 22.08.2024
Экс-сотрудник Минобороны Гуков признал вину по второму уголовному делу
Бывший начальник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по второму уголовному делу о превышении... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:16
2024-08-22T05:16
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бывший начальник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по второму уголовному делу о превышении должностных полномочий при выполнении госконтракта, указано в судебных документах, имеющихся у РИА Новости. "Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал", - сказано в документах. Из них следует, что превышение Гуковым должностных полномочий относилось к периоду с декабря 2012 по февраль 2017 года и "выразилось в необоснованном включении в стоимость контракта функционального программного обеспечения (для радиолокационной станции - ред.), которое привело к необоснованному увеличению стоимости контракта, перечислению аванса на расчетный счет ОАО "Радиотехнический институт имени академика фио…" и дальнейшему его погашению за поставку функционального программного обеспечения, которое являлось заимствованным и не подлежало оплате". Таким образом, государству в лице Минобороны РФ был причинен значительный имущественный ущерб. Его сумма не уточняется. Пресненский суд Москвы по совокупности с первым приговором Веневского райсуда Тульской области от 2023 года по делу о получении взятки (части 6 статьи 290 УК РФ), окончательно назначил Гукову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационной-распределительных и административно-хозяйственных функций в госорганах на шесть лет. Кроме этого, его лишили чина государственной гражданской службы - государственного советника Российской Федерации 2 класса и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как ранее сообщал "Коммерсантъ", первое уголовное дело Гукова было связано с получением взяток от гендиректора воронежского научно-производственного объединения "Полюс" Виктора Савватеева на сумму более 15 миллионов рублей. Следствие и суд установили, что Гуков получил взятки в несколько траншей в 2020 году. "Полюс" поставил Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей "Камаз", которые срочно понадобились ведомству во время пандемии коронавируса. Гуков вину не признал, а Савватеев оформил явку с повинной, уточняет издание.
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Происшествия, Россия, Москва, Тульская область
Экс-сотрудник Минобороны Гуков признал вину по второму уголовному делу

Экс-глава отдела департамента МО признал вину по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Бывший начальник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по второму уголовному делу о превышении должностных полномочий при выполнении госконтракта, указано в судебных документах, имеющихся у РИА Новости.
"Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал", - сказано в документах.
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Из них следует, что превышение Гуковым должностных полномочий относилось к периоду с декабря 2012 по февраль 2017 года и "выразилось в необоснованном включении в стоимость контракта функционального программного обеспечения (для радиолокационной станции - ред.), которое привело к необоснованному увеличению стоимости контракта, перечислению аванса на расчетный счет ОАО "Радиотехнический институт имени академика фио…" и дальнейшему его погашению за поставку функционального программного обеспечения, которое являлось заимствованным и не подлежало оплате".
Таким образом, государству в лице Минобороны РФ был причинен значительный имущественный ущерб. Его сумма не уточняется.
Пресненский суд Москвы по совокупности с первым приговором Веневского райсуда Тульской области от 2023 года по делу о получении взятки (части 6 статьи 290 УК РФ), окончательно назначил Гукову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационной-распределительных и административно-хозяйственных функций в госорганах на шесть лет. Кроме этого, его лишили чина государственной гражданской службы - государственного советника Российской Федерации 2 класса и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как ранее сообщал "Коммерсантъ", первое уголовное дело Гукова было связано с получением взяток от гендиректора воронежского научно-производственного объединения "Полюс" Виктора Савватеева на сумму более 15 миллионов рублей. Следствие и суд установили, что Гуков получил взятки в несколько траншей в 2020 году. "Полюс" поставил Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей "Камаз", которые срочно понадобились ведомству во время пандемии коронавируса. Гуков вину не признал, а Савватеев оформил явку с повинной, уточняет издание.
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