https://ria.ru/20240822/delo-1967688649.html
По делу главы управления ФСИН рассказали подробности
По делу главы управления ФСИН рассказали подробности - РИА Новости, 22.08.2024
По делу главы управления ФСИН рассказали подробности
В деле арестованного по обвинению во взяточничестве начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко фигурируют госконтракты по закупке РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:14
2024-08-22T04:14
2024-08-22T04:14
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В деле арестованного по обвинению во взяточничестве начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко фигурируют госконтракты по закупке программного обеспечения и оборудования для защиты информации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее о его задержании сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Тимченко вменяют взятку в 2 миллиона рублей. "В деле Тимченко фигурируют госконтракты, в том числе касающиеся закупки программного обеспечение и оборудования для защиты информации", - сказал собеседник агентства. Согласно информации на сайте ФСИН России, в задачи управления входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки, а также организация технологической независимости информационных систем и инфраструктуры от иностранных оборудования и программного обеспечения и обеспечение им учреждений и органов УИС.
https://ria.ru/20240811/aktivy-1965461631.html
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
По делу главы управления ФСИН рассказали подробности
В деле Тимченко фигурируют госконтракты по закупке средств защиты информации