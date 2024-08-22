В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов
СК расследовал дело интернациональной банды вымогателей у таксистов Владивостока
Автомобиль СК России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование в отношении членов межэтнической банды по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В мае прокуратура края сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой). Двух подозреваемых арестовали, ещё троих отправили под домашний арест.
"Следователями СК Приморья завершены следственные действия в отношении Алексея Симонова и Алексея Вахрушева по уголовному делу о вымогательстве, совершенном организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СК.
По версии следствия с сентября 2021 года по май 2024 года Алексей Симонов, Алексей Вахрушев, Константин Пышный, Вячеслав Бубнов, Абдулло Ахадов, Миршоджон Тураев, Андрей Ерохин организовали межэтническую преступную группу с целью совершения вымогательств денег у водителей такси, которые желали работать на территории международного аэропорта Владивостока. Члены преступной группы требовали с водителей такси еженедельно пять тысяч рублей. Несогласным платить угрожали насилием и повреждением имущества.