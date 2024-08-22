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В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов - РИА Новости, 22.08.2024
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03:36 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/delo-1967686998.html
В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов
В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов - РИА Новости, 22.08.2024
В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов
Следователи в Приморье завершили расследование в отношении членов межэтнической банды по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:36
2024-08-22T03:36
происшествия
россия
узбекистан
владивосток
алексей симонов
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование в отношении членов межэтнической банды по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В мае прокуратура края сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой). Двух подозреваемых арестовали, ещё троих отправили под домашний арест. "Следователями СК Приморья завершены следственные действия в отношении Алексея Симонова и Алексея Вахрушева по уголовному делу о вымогательстве, совершенном организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СК. По версии следствия с сентября 2021 года по май 2024 года Алексей Симонов, Алексей Вахрушев, Константин Пышный, Вячеслав Бубнов, Абдулло Ахадов, Миршоджон Тураев, Андрей Ерохин организовали межэтническую преступную группу с целью совершения вымогательств денег у водителей такси, которые желали работать на территории международного аэропорта Владивостока. Члены преступной группы требовали с водителей такси еженедельно пять тысяч рублей. Несогласным платить угрожали насилием и повреждением имущества.
https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
https://ria.ru/20240819/habarovsk-1967126823.html
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происшествия, россия, узбекистан, владивосток, алексей симонов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Узбекистан, Владивосток, Алексей Симонов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завершили расследование дела о вымогательствах у таксистов

СК расследовал дело интернациональной банды вымогателей у таксистов Владивостока

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование в отношении членов межэтнической банды по делу о вымогательствах у таксистов, работающих в аэропорту города, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В мае прокуратура края сообщала о задержании четырёх участников межэтнической группы по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга в СМИ была выявлена информация о незаконных попытках регулирования работы таксистов. Злоумышленники угрожали водителям насилием и уничтожением имущества. Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал РИА Новости, что среди задержанных - граждане России и Узбекистана, деньги они вымогали у таджиков, узбеков и таксистов других национальностей. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия организованной группой). Двух подозреваемых арестовали, ещё троих отправили под домашний арест.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
Вчера, 11:29
"Следователями СК Приморья завершены следственные действия в отношении Алексея Симонова и Алексея Вахрушева по уголовному делу о вымогательстве, совершенном организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении регионального СК.
По версии следствия с сентября 2021 года по май 2024 года Алексей Симонов, Алексей Вахрушев, Константин Пышный, Вячеслав Бубнов, Абдулло Ахадов, Миршоджон Тураев, Андрей Ерохин организовали межэтническую преступную группу с целью совершения вымогательств денег у водителей такси, которые желали работать на территории международного аэропорта Владивостока. Члены преступной группы требовали с водителей такси еженедельно пять тысяч рублей. Несогласным платить угрожали насилием и повреждением имущества.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Группу жителей Хабаровска заподозрили в избиении людей и вымогательстве
19 августа, 16:38
 
ПроисшествияРоссияУзбекистанВладивостокАлексей СимоновСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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