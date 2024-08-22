https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html

Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане - РИА Новости, 22.08.2024

Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:34

2024-08-22T03:34

2024-08-22T03:34

происшествия

россия

владивосток

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7-8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек. "В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пока задержанных в рамках дела нет. Отель на мысе Бурный – один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.

https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html

https://ria.ru/20240815/altaj-1966394105.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)