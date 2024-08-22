https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане - РИА Новости, 22.08.2024
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане
Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:34
2024-08-22T03:34
2024-08-22T03:34
происшествия
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александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7-8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек. "В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пока задержанных в рамках дела нет. Отель на мысе Бурный – один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.
https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане
Во Владивостоке возбудили дело после отравления посетителей ресторана отеля
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ.
Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7-8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек.
"В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин
затребовал доклад по уголовному делу.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пока задержанных в рамках дела нет.
Отель на мысе Бурный – один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.