Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане - РИА Новости, 22.08.2024
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане
Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:34
2024-08-22T03:34
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7-8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек. "В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пока задержанных в рамках дела нет. Отель на мысе Бурный – один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.
https://ria.ru/20240815/infektsiya-1966474026.html
https://ria.ru/20240815/altaj-1966394105.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке возбудили дело после отравления в ресторане

Во Владивостоке возбудили дело после отравления посетителей ресторана отеля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации с пищевым отравлением посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает СК РФ.
Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ресторане Burny пятизвездочного отеля на мысе Бурный 7-8 августа отравились и были госпитализированы более 10 человек.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Азове семь человек госпитализировали с кишечной инфекцией
15 августа, 19:33
"В СМИ и социальной сети сообщается, что в августе текущего года с признаками пищевого отравления после посещения одного из ресторанов в городе Владивостоке госпитализированы 10 человек. В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В следственном управлении РИА Новости подтвердили, что речь идет об отравлении в ресторане отеля на мысе Бурный. Также там добавили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пока задержанных в рамках дела нет.
Отель на мысе Бурный – один из двух отелей, которые начинали строить во Владивостоке под брендом Hyatt. Их возведение началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Было заведено уголовное дело о халатности. Позже отели выкупили сторонние компании.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
На Алтае будут судить директора лагеря, где отравились 70 детей
15 августа, 14:26
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала