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Американская ЧВК занималась подготовкой нацбата "Азов"*, заявил Рогов - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/chvk-1967692267.html
Американская ЧВК занималась подготовкой нацбата "Азов"*, заявил Рогов
Американская ЧВК занималась подготовкой нацбата "Азов"*, заявил Рогов - РИА Новости, 22.08.2024
Американская ЧВК занималась подготовкой нацбата "Азов"*, заявил Рогов
Американская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:20
2024-08-22T05:20
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир рогов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ. "ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата "Азов"*, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, наемники американской ЧВК в начале СВО были привлечены для охраны украинских олигархов. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram** фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966303651.html
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россия, курская область, украина, владимир рогов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Американская ЧВК занималась подготовкой нацбата "Азов"*, заявил Рогов

Рогов: ЧВК Forward Observation Group занималась подготовкой нацбата "Азов"

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Американская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов"*, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее американская частная военная компания Forward Observation Group, боевики которой участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать РИА Новости ее участие в операциях Украины, сославшись на запрет со стороны СБУ.
Пленный из нацбата Азов* объяснил, почему хочет воевать за Россию - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию
15 августа, 06:22
"ЧВК Forward Observation Group находится на подконтрольной режиму (Владимира) Зеленского территории с самого начала специальной военной операции. Они принимали активное участие в формировании Иностранного легиона в составе ВСУ, а также нацбата "Азов"*, обучая их, в том числе, различным извращенным способам убийства людей", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, наемники американской ЧВК в начале СВО были привлечены для охраны украинских олигархов.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram** фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область доказывают вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта, а наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Разговор командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова со взятым в плен боевиком Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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17 августа, 12:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир РоговВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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