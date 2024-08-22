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Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия - РИА Новости, 22.08.2024
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11:26 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/chislo-1967738723.html
Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия
Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия - РИА Новости, 22.08.2024
Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия
Число смертей, связанных с жарой, в Европе может утроиться к концу столетия, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:26
2024-08-22T11:26
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число смертей, связанных с жарой, в Европе может утроиться к концу столетия, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. "Прогнозируемый средний показатель смертности, связанной с жарой, в Европе (к 2100 году - ред.) составит 30 смертей на 100 тысяч человек, что представляет собой трёхкратное увеличение по сравнению со сценарием 1991-2020 годов", - говорится в исследовании. По данным исследования, ожидается, что изменение климата приведёт к особо заметному увеличению смертности от жары в южных регионах Европы. Области будущего повышенного риска смертности, связанной с жарой, согласно исследованию, в основном сосредоточены в южных широтах, особенно в регионах Испании, Италии и Греции, но также распространяются на более северные районы, значительно влияя на значительную часть Франции. В исследовании также отмечается, что при достижении показателей глобального потепления на 3°C, рост числа смертей от жары значительно превзойдет снижение числа смертей от холода. Как отмечается в исследовании, ожидается, что изменение климата усугубит заболеваемость и смертность, связанные с жарой, что создаст "беспрецедентные проблемы" для систем общественного здравоохранения. Руководитель отдела климатических последствий и адаптации в благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон заявила газете Guardian, что данное исследование является "суровым напоминанием" о том, сколько жизней подвергается риску в результате недостаточно быстрого принятия мер по борьбе с изменением климата. Согласно газете, она считает, что прогнозируемое утроение смертей от жары в Европе является "даже не полной картиной". Томсон добавила, что у этого есть косвенные последствия, поскольку экстремальная жара может привести к неурожаям и лесным пожарам, а также нанести ущерб критически важной инфраструктуре и экономике. В январе 2024 года аналитики Всемирного экономического форума подсчитали, что изменение климата обойдется миру в 14,5 миллиона смертей, 12,5 триллиона долларов экономических потерь и грозит распространением болезней, традиционных для жарких регионов, на дополнительные 500 миллионов человек. Сообщалось, что в региональном разрезе наиболее пострадавшими регионами станут Азия, где экономические потери могут составить 3,5 триллиона долларов, Европа (2,6 триллиона долларов) и Южная Америка (2,2 триллиона долларов). Подчёркивалось, что дополнительным риском в процессе изменения климата станет катастрофический рост числа заболеваний, в первую очередь трансмиссивных болезней. По оценке аналитиков, более высокие температуры увеличат период активности и зоны обитания комаров, что приведет к распространению таких болезней, как малярия, денге и Зика, в умеренные и ранее менее затронутые климатические зоны - в результате к 2050 году дополнительные 500 миллионов человек могут подвергнуться риску заражения такими инфекциями.
https://ria.ru/20240807/klimat-1964553415.html
https://radiosputnik.ru/20240229/arktika-1930324579.html
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в мире, европа, испания, италия, греция, франция, климат, погода, инфекции
В мире, Европа, Испания, Италия, Греция, Франция, Климат, Погода, Инфекции
Число смертей от жары в Европе может вырасти к концу столетия

Lancet: число смертей от жары в Европе может утроиться к концу столетия

© AP Photo / Petros GiannakourisЖара в Греции
Жара в Греции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число смертей, связанных с жарой, в Европе может утроиться к концу столетия, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
"Прогнозируемый средний показатель смертности, связанной с жарой, в Европе (к 2100 году - ред.) составит 30 смертей на 100 тысяч человек, что представляет собой трёхкратное увеличение по сравнению со сценарием 1991-2020 годов", - говорится в исследовании.
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По данным исследования, ожидается, что изменение климата приведёт к особо заметному увеличению смертности от жары в южных регионах Европы. Области будущего повышенного риска смертности, связанной с жарой, согласно исследованию, в основном сосредоточены в южных широтах, особенно в регионах Испании, Италии и Греции, но также распространяются на более северные районы, значительно влияя на значительную часть Франции. В исследовании также отмечается, что при достижении показателей глобального потепления на 3°C, рост числа смертей от жары значительно превзойдет снижение числа смертей от холода.
Как отмечается в исследовании, ожидается, что изменение климата усугубит заболеваемость и смертность, связанные с жарой, что создаст "беспрецедентные проблемы" для систем общественного здравоохранения. Руководитель отдела климатических последствий и адаптации в благотворительной организации Wellcome Мадлен Томсон заявила газете Guardian, что данное исследование является "суровым напоминанием" о том, сколько жизней подвергается риску в результате недостаточно быстрого принятия мер по борьбе с изменением климата. Согласно газете, она считает, что прогнозируемое утроение смертей от жары в Европе является "даже не полной картиной". Томсон добавила, что у этого есть косвенные последствия, поскольку экстремальная жара может привести к неурожаям и лесным пожарам, а также нанести ущерб критически важной инфраструктуре и экономике.
В январе 2024 года аналитики Всемирного экономического форума подсчитали, что изменение климата обойдется миру в 14,5 миллиона смертей, 12,5 триллиона долларов экономических потерь и грозит распространением болезней, традиционных для жарких регионов, на дополнительные 500 миллионов человек. Сообщалось, что в региональном разрезе наиболее пострадавшими регионами станут Азия, где экономические потери могут составить 3,5 триллиона долларов, Европа (2,6 триллиона долларов) и Южная Америка (2,2 триллиона долларов).
Подчёркивалось, что дополнительным риском в процессе изменения климата станет катастрофический рост числа заболеваний, в первую очередь трансмиссивных болезней. По оценке аналитиков, более высокие температуры увеличат период активности и зоны обитания комаров, что приведет к распространению таких болезней, как малярия, денге и Зика, в умеренные и ранее менее затронутые климатические зоны - в результате к 2050 году дополнительные 500 миллионов человек могут подвергнуться риску заражения такими инфекциями.
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