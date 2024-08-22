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В Чикаго стартует заключительный день съезда Демократической партии США - РИА Новости, 22.08.2024
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09:03 22.08.2024 (обновлено: 15:16 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/chikago-1967705498.html
В Чикаго стартует заключительный день съезда Демократической партии США
В Чикаго стартует заключительный день съезда Демократической партии США - РИА Новости, 22.08.2024
В Чикаго стартует заключительный день съезда Демократической партии США
Заключительный день общенационального съезда Демократической партии США стартует в Чикаго, главным лейтмотивом его повестки дня заявлена "борьба за будущее". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:03
2024-08-22T15:16
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ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Заключительный день общенационального съезда Демократической партии США стартует в Чикаго, главным лейтмотивом его повестки дня заявлена "борьба за будущее". Наиболее ожидаемым событием, которое призвано стать кульминацией 4-дневного съезда демократов, станет программная речь Камалы Харрис, которая ради этого вновь нанесет короткий визит в город. За два дня до этого события по итогам церемониального голосования ее официально утвердили кандидатом на пост главы государства. Общественность ожидает, что теперь она официально примет свою номинацию, после чего публично озвучит основные положения своей будущей политики. Накануне директор по коммуникациям предвыборного штаба Харрис рассказал РИА Новости, что ее предстоящее выступление будет сфокусировано, главным образом, на путях решения проблем американских избирателей, в том числе экономического характера. Речь пойдет, прежде всего, об анонсированных Харрис планах по снижению стоимости продуктов питания и налоговых реформах, расширении строительства жилья и создании новых рабочих мест в стране. Ключевыми спикерами на площадке проведения съезда демократов - крытой спортивной арене United Center - в среду стали кандидат на пост вице-президента от Демпартии США Тим Уолц, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-хозяин Белого дома Билл Клинтон. Примечательно, что супруга последнего, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, получила возможность выступить с речью перед миллионами американцев еще в первый день этого политического форума. В попытке умалить достоинства своих оппонентов-республиканцев демократы не чурались популистских заявлений, подчас граничащих с оскорблениями. Так, Клинтон в своей речи публично высмеял кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за слова о том, что при нем США пользовались уважением России и Северной Кореи. По словам Клинтона, он "едва не ахнул", когда услышал это от Трампа во время теледебатов последнего с президентом Джо Байденом, и нарек политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное".
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в мире, сша, россия, камала харрис, хиллари клинтон, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Камала Харрис, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Чикаго стартует заключительный день съезда Демократической партии США

Лейтмотивом 4-го дня съезда Демпартии США в Чикаго станет борьба за будущее

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisНациональный съезд Демократической партии США в Чикаго
Национальный съезд Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Национальный съезд Демократической партии США в Чикаго
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 22 авг - РИА Новости. Заключительный день общенационального съезда Демократической партии США стартует в Чикаго, главным лейтмотивом его повестки дня заявлена "борьба за будущее".
Наиболее ожидаемым событием, которое призвано стать кульминацией 4-дневного съезда демократов, станет программная речь Камалы Харрис, которая ради этого вновь нанесет короткий визит в город. За два дня до этого события по итогам церемониального голосования ее официально утвердили кандидатом на пост главы государства. Общественность ожидает, что теперь она официально примет свою номинацию, после чего публично озвучит основные положения своей будущей политики.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Видим ее лишь там". Почему в США все больше недовольных Камалой Харрис
Вчера, 08:00
Накануне директор по коммуникациям предвыборного штаба Харрис рассказал РИА Новости, что ее предстоящее выступление будет сфокусировано, главным образом, на путях решения проблем американских избирателей, в том числе экономического характера. Речь пойдет, прежде всего, об анонсированных Харрис планах по снижению стоимости продуктов питания и налоговых реформах, расширении строительства жилья и создании новых рабочих мест в стране.
Ключевыми спикерами на площадке проведения съезда демократов - крытой спортивной арене United Center - в среду стали кандидат на пост вице-президента от Демпартии США Тим Уолц, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-хозяин Белого дома Билл Клинтон. Примечательно, что супруга последнего, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, получила возможность выступить с речью перед миллионами американцев еще в первый день этого политического форума.
В попытке умалить достоинства своих оппонентов-республиканцев демократы не чурались популистских заявлений, подчас граничащих с оскорблениями. Так, Клинтон в своей речи публично высмеял кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за слова о том, что при нем США пользовались уважением России и Северной Кореи. По словам Клинтона, он "едва не ахнул", когда услышал это от Трампа во время теледебатов последнего с президентом Джо Байденом, и нарек политика-республиканца "хорошим актером, которому надо отдать должное".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШАРоссияКамала ХаррисХиллари КлинтонДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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