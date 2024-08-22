https://ria.ru/20240822/chernoe_more-1967869334.html
Над Черным морем заметили несколько самолетов-разведчиков США
Над Черным морем заметили несколько самолетов-разведчиков США - РИА Новости, 22.08.2024
Над Черным морем заметили несколько самолетов-разведчиков США
Как минимум три американских разведывательных самолета были замечены у берегов Черного моря, следует из данных Flightradar. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:17
2024-08-22T18:17
2024-08-22T21:23
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Как минимум три американских разведывательных самолета были замечены у берегов Черного моря, следует из данных Flightradar.По информации портала, самолеты некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над территорией Румынии, Молдавии, Болгарии и Турции.Речь идет о трех самолетах: Boeing E-3A Sentry, Boeing RC-145V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon.Так, маршрут полета самолета ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролегал над побережьем Румынии и Черным морем вблизи страны. Воздушное судно достигло Румынии примерно в 9:00 по времени UTC (12:00 мск) и покинуло воздушное пространство около 13:00 UTC (16:00 мск).Также примерно днем в четверг в районе побережья Румынии находился самолет НАТО Boeing E-3A Sentry. В воздушном пространстве страны также находился самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Как подчеркивали ранее в Министерстве обороны России, эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.
https://ria.ru/20240726/su-27-1962244317.html
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черное море, румыния, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, boeing p-8a poseidon, нато
Черное море, Румыния, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Boeing P-8A Poseidon, НАТО
Над Черным морем заметили несколько самолетов-разведчиков США
Flightradar: три американских самолета-разведчика заметили над Черным морем