Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки
Эксперт Панин: пополнение БРИКС новыми членами из Африки остается маловероятным
Стела БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пополнение БРИКС новыми членами с африканского континента на данный момент маловероятно, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.
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Эксперт добавил, что в текущем обновленном составе БРИКС нужно "устаканиться": согласовать ожидания, выработать механизмы взаимодействия, доказать, что расширение — это не просто прибавление участников к составу, но и добавление практической ценности, появление синергии и сотрудничества, отметив, что только после этого можно будет говорить о том, что БРИКС готов к следующей волне расширения.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.
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