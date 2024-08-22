https://ria.ru/20240822/briks-1967689699.html

Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки

Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт оценил вероятность расширения БРИКС за счет Африки

Пополнение БРИКС новыми членами с африканского континента на данный момент маловероятно, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T04:28

2024-08-22T04:28

2024-08-22T04:28

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пополнение БРИКС новыми членами с африканского континента на данный момент маловероятно, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Расширение БРИКС за счёт новых африканских стран маловероятно, хотя та же Нигерия, как самая крупная экономика Африки, недавно заявила о своем интересе к БРИКС, хоть до этого предпочитала несколько дистанцироваться от этого формата", - сказал он. Эксперт добавил, что в текущем обновленном составе БРИКС нужно "устаканиться": согласовать ожидания, выработать механизмы взаимодействия, доказать, что расширение — это не просто прибавление участников к составу, но и добавление практической ценности, появление синергии и сотрудничества, отметив, что только после этого можно будет говорить о том, что БРИКС готов к следующей волне расширения. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году в него вошла ЮАР, а в 2024 году - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. На страны БРИКС приходится 34% территории Земли, 45,2% населения планеты. ВВП по паритету покупательской способности составило 36,7% от общемирового значения.

https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html

https://ria.ru/20240820/azerbaydzhan--1967363718.html

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россия, бразилия, индия, брикс, высшая школа экономики (вшэ), в мире