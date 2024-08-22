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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 22.08.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:55
2024-08-22T21:55
2024-08-22T22:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ."Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью