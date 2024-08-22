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В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 22.08.2024

В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА

Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачёвском районе Волгоградской области, ликвидированы, сообщил глава администрации района Роман... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:21

2024-08-22T14:21

2024-08-22T14:24

происшествия

волгоградская область

калачевский район

октябрьский

андрей бочаров

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачёвском районе Волгоградской области, ликвидированы, сообщил глава администрации района Роман Горбатый в Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов. "О ситуации в поселке Октябрьском на 13.50. Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА на территории района, ликвидированы", - написал Горбатый. Он уточнил, что жертв нет, выявлены повреждения окон в двух учебных заведениях.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

волгоградская область

калачевский район

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происшествия, волгоградская область, калачевский район, октябрьский, андрей бочаров