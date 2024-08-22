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В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА
В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 22.08.2024
В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА
Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачёвском районе Волгоградской области, ликвидированы, сообщил глава администрации района Роман... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:21
2024-08-22T14:21
2024-08-22T14:24
происшествия
волгоградская область
калачевский район
октябрьский
андрей бочаров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачёвском районе Волгоградской области, ликвидированы, сообщил глава администрации района Роман Горбатый в Telegram-канале. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку беспилотников в районе Мариновки, большая их часть уничтожена. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 украинских дронов. "О ситуации в поселке Октябрьском на 13.50. Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА на территории района, ликвидированы", - написал Горбатый. Он уточнил, что жертв нет, выявлены повреждения окон в двух учебных заведениях.
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происшествия, волгоградская область, калачевский район, октябрьский, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Калачевский район, Октябрьский, Андрей Бочаров
В Волгоградской области ликвидировали последствия падения обломков БПЛА
Очаги возгорания в Калачёвском районе Волгоградской области ликвидировали