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Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас - РИА Новости, 22.08.2024
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас
Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:42
2024-08-22T13:42
2024-08-22T13:42
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ЧП в посёлке Октябрьский Белгородского района. 64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к боеприпасам и снарядам, тем более брать их в руки и пытаться разбирать, а нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
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Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас
Гладков: жителю поселка Октябрьский оторвало кисть взрывом найденного снаряда