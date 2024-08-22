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Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/boepripas-1967780278.html
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас - РИА Новости, 22.08.2024
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас
Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:42
2024-08-22T13:42
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ЧП в посёлке Октябрьский Белгородского района. 64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к боеприпасам и снарядам, тем более брать их в руки и пытаться разбирать, а нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
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происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас

Гладков: жителю поселка Октябрьский оторвало кисть взрывом найденного снаряда

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ЧП в посёлке Октябрьский Белгородского района. 64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Гладков.
Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к боеприпасам и снарядам, тем более брать их в руки и пытаться разбирать, а нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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