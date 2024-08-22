https://ria.ru/20240822/boepripas-1967780278.html

Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас

Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас - РИА Новости, 22.08.2024

Житель белгородского поселка лишился кисти, пытаясь разобрать боеприпас

Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:42

2024-08-22T13:42

2024-08-22T13:42

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района пытался разобрать найденный в лесу боеприпас, в результате взрыва ему оторвало кисть, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ЧП в посёлке Октябрьский Белгородского района. 64-летний местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. Мужчина обнаружил в лесу боеприпас и попытался его разобрать, чтобы сдать на металлолом. Снаряд взорвался. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Гладков. Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к боеприпасам и снарядам, тем более брать их в руки и пытаться разбирать, а нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 112.

https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html

октябрьский

белгородский район

белгородская область

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происшествия, октябрьский, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины