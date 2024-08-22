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ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 22.08.2024 (обновлено: 10:59 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 40 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:57
2024-08-22T10:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 40 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 21 августа украинские войска обстреляли 42 населенных пункта во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 96 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 46 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском районах и Шебекинском городском округе ранения получили пять человек. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, административном здании, коммерческом объекте, двух соцобъектах, 14 автомобилях, а также на территории двух сельхозпредприятий. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Цаповка выпущено 7 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 3 беспилотника. Без последствий. В Валуйском городском округе по сёлам Верхний Моисей, Долгое и Карабаново, хутору Нижние Мельницы выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 БПЛА... В Волоконовском районе сёла Коновалово, Новое и Тишанка подверглись атакам 13 беспилотников. В селе Тишанка ранен один мирный житель", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и произведены атаки с помощью 22 беспилотников. В посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона пострадали супруги. В Грайворонском городском округе по четырем населенным пунктам выпущено 30 снарядов и 5 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны семью боеприпасами. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 12 обстрелов, а также 5 БПЛА, 1 из которых сбит... Ранены 2 мирных жителя", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки 42 раза атаковали Белгородскую область беспилотниками

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 40 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 21 августа украинские войска обстреляли 42 населенных пункта во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 96 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 46 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском районах и Шебекинском городском округе ранения получили пять человек. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, административном здании, коммерческом объекте, двух соцобъектах, 14 автомобилях, а также на территории двух сельхозпредприятий.
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"В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Цаповка выпущено 7 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 3 беспилотника. Без последствий. В Валуйском городском округе по сёлам Верхний Моисей, Долгое и Карабаново, хутору Нижние Мельницы выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 БПЛА... В Волоконовском районе сёла Коновалово, Новое и Тишанка подверглись атакам 13 беспилотников. В селе Тишанка ранен один мирный житель", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и произведены атаки с помощью 22 беспилотников. В посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона пострадали супруги. В Грайворонском городском округе по четырем населенным пунктам выпущено 30 снарядов и 5 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны семью боеприпасами.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 12 обстрелов, а также 5 БПЛА, 1 из которых сбит... Ранены 2 мирных жителя", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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