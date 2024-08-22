https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html

ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 22.08.2024

ВСУ за сутки более 40 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 40 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:57

2024-08-22T10:57

2024-08-22T10:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

карабаново

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области беспилотниками более 40 раз, пять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 21 августа украинские войска обстреляли 42 населенных пункта во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 96 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 46 беспилотников. В Белгородском, Волоконовском районах и Шебекинском городском округе ранения получили пять человек. За отчетный день различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, административном здании, коммерческом объекте, двух соцобъектах, 14 автомобилях, а также на территории двух сельхозпредприятий. "В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Берёзовка и Цаповка выпущено 7 боеприпасов в ходе 1 обстрела и 3 беспилотника. Без последствий. В Валуйском городском округе по сёлам Верхний Моисей, Долгое и Карабаново, хутору Нижние Мельницы выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и 3 БПЛА... В Волоконовском районе сёла Коновалово, Новое и Тишанка подверглись атакам 13 беспилотников. В селе Тишанка ранен один мирный житель", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 16 населенным пунктам выпущено 18 боеприпасов и произведены атаки с помощью 22 беспилотников. В посёлке Малиновка в результате атаки FPV-дрона пострадали супруги. В Грайворонском городском округе по четырем населенным пунктам выпущено 30 снарядов и 5 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны семью боеприпасами. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Зиборовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 12 обстрелов, а также 5 БПЛА, 1 из которых сбит... Ранены 2 мирных жителя", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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карабаново

белгородский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия