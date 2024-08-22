https://ria.ru/20240822/benzin-1967795459.html

Цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду

Цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду - РИА Новости, 22.08.2024

Цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:26

2024-08-22T14:26

2024-08-22T14:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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александр новак

павел сорокин

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг выросла на 0,66%, до 74 818 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Таким образом марка все ближе подходит к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября. Стоимость бензина Аи-92 за четверг также поднялась - на 0,88%, до 58 127 рублей за тонну. В то же время по итогам торговой сессии несколько снизилась цена на дизельное топливо - на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 0,6%, до 40 131 рубля, мазута - на 2,15%, до 29 324 рублей. Цена на авиакеросин выросла на 0,97% - до 80 787 рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но "вопрос с ним решается". В конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, павел сорокин, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92