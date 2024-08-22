Цена бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду
Стоимость бензина Аи-95 выросла на 0,66%, до 74 818 рублей
Работа АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России в четверг выросла на 0,66%, до 74 818 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Таким образом марка все ближе подходит к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября.
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Стоимость бензина Аи-92 за четверг также поднялась - на 0,88%, до 58 127 рублей за тонну. В то же время по итогам торговой сессии несколько снизилась цена на дизельное топливо - на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну.
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 0,6%, до 40 131 рубля, мазута - на 2,15%, до 29 324 рублей. Цена на авиакеросин выросла на 0,97% - до 80 787 рублей за тонну.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но "вопрос с ним решается". В конце июля он поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости).
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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