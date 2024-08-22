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В Белгородской области закрыли въезд в 35 населенных пунктов
В Белгородской области закрыли въезд в 35 населенных пунктов - РИА Новости, 22.08.2024
В Белгородской области закрыли въезд в 35 населенных пунктов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:08
2024-08-22T15:08
2024-08-22T15:09
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
владимир путин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов."Тридцать пять населенных пунктов у нас сейчас закрыто", - сказал Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В Белгородской области закрыли въезд в 35 населенных пунктов
Гладков: из-за ситуации в Белгородской области закрыли въезд в 35 сел