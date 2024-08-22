https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812203.html
Гладков рассказал о рисках потери отопления в Белгороде зимой
Гладков рассказал о рисках потери отопления в Белгороде зимой - РИА Новости, 22.08.2024
Гладков рассказал о рисках потери отопления в Белгороде зимой
Есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой, необходимо сформировать мобильный резерв генераторов, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:08
2024-08-22T15:08
2024-08-22T16:22
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой, необходимо сформировать мобильный резерв генераторов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах, например в Белгороде… Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать нам помощь", - доложил глава Белгородской области президенту РФ Владимиру Путину. Как уточнил Гладков, такие отдельные площадки с оборудованием, которое в случае крупных аварий оперативно доставляют в регионы страны, формируются на отдельных площадках министерством строительства РФ."Готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что исходя из оперативной обстановки, он может быть достаточно сложный", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967802323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ЖКХ, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Общество
Гладков рассказал о рисках потери отопления в Белгороде зимой
Гладков: существуют большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой, необходимо сформировать мобильный резерв генераторов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Наши энергоснабжающие предприятия готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах, например в Белгороде… Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать нам помощь", - доложил глава Белгородской области президенту РФ Владимиру Путину.
Как уточнил Гладков, такие отдельные площадки с оборудованием, которое в случае крупных аварий оперативно доставляют в регионы страны, формируются на отдельных площадках министерством строительства РФ.
"Готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что исходя из оперативной обстановки, он может быть достаточно сложный", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.