https://ria.ru/20240822/belgorod-1967802323.html

Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков

Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков - РИА Новости, 22.08.2024

Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:43

2024-08-22T14:43

2024-08-22T14:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников."В целом ситуация продолжает оставаться сложной. В первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.Губернатор отметил, что в последнее время налажено взаимодействие в лучшую сторону с министерством обороны. "Уверен, что все это взаимодействие приведет к изменению ситуации в части защиты населения", - подчеркнул глава области.Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, владимир путин, безопасность