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Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 22.08.2024 (обновлено: 14:48 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967802323.html
Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков
Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков - РИА Новости, 22.08.2024
Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:43
2024-08-22T14:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников."В целом ситуация продолжает оставаться сложной. В первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.Губернатор отметил, что в последнее время налажено взаимодействие в лучшую сторону с министерством обороны. "Уверен, что все это взаимодействие приведет к изменению ситуации в части защиты населения", - подчеркнул глава области.Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Безопасность
Ситуация в Белгородской области остается сложной, сообщил Гладков

Гладков назвал ситуацию в области сложной из-за обстрелов и атак беспилотников

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов ВСУ и атак беспилотников.
"В целом ситуация продолжает оставаться сложной. В первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю были ранены 19 мирных жителей", - доложил Гладков президенту Владимиру Путину на совещании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Губернатор отметил, что в последнее время налажено взаимодействие в лучшую сторону с министерством обороны. "Уверен, что все это взаимодействие приведет к изменению ситуации в части защиты населения", - подчеркнул глава области.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинБезопасность
 
 
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