https://ria.ru/20240822/belgorod-1967796219.html

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:28

2024-08-22T14:28

2024-08-22T14:28

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

шебекино

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четвертая за день угроза ракетного обстрела была объявлена в 14.02 мск, через 16 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html

белгород

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино, россия, вооруженные силы украины, безопасность