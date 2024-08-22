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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:28
2024-08-22T14:28
2024-08-22T14:28
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четвертая за день угроза ракетного обстрела была объявлена в 14.02 мск, через 16 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности