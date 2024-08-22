https://ria.ru/20240822/belgorod-1967789748.html

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:04

2024-08-22T14:04

2024-08-22T14:07

белгород

белгородский район

шебекино

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/belgorod-1967787674.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность