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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:26
2024-08-22T13:26
2024-08-22T13:26
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Повторная угроза ракетного обстрела была объявлена в 12.50 мск, через 20 минут тревогу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности