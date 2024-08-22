https://ria.ru/20240822/belgorod-1967764548.html
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:41
2024-08-22T12:41
2024-08-22T12:46
белгород
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шебекино
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/bespilotniki-1967729349.html
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность