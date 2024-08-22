https://ria.ru/20240822/bayden-1967820182.html

Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России

Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - РИА Новости, 22.08.2024

Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России

Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:32

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей. "Этот слабоумный старик втянет мир в войну", — написал один из комментаторов. "Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный", — отметил другой. "Похоже, этот человек напоследок вовлечет мир в войну", — поддержал еще один пользователь. "США — не государство, а мафиозная организация", — выразил мнение читатель. По данным The New York Times, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, россия, сша, китай, джо байден, министерство обороны сша