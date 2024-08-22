Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.
"Этот слабоумный старик втянет мир в войну", — написал один из комментаторов.
"Этот слабоумный старик втянет мир в войну", — написал один из комментаторов.
"Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный", — отметил другой.
"Похоже, этот человек напоследок вовлечет мир в войну", — поддержал еще один пользователь.
"США — не государство, а мафиозная организация", — выразил мнение читатель.
По данным The New York Times, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
"Похоже, этот человек напоследок вовлечет мир в войну", — поддержал еще один пользователь.
"США — не государство, а мафиозная организация", — выразил мнение читатель.
По данным The New York Times, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>