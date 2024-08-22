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Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - РИА Новости, 22.08.2024
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15:32 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/bayden-1967820182.html
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России - РИА Новости, 22.08.2024
Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России
Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:32
2024-08-22T15:32
в мире
россия
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китай
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей. "Этот слабоумный старик втянет мир в войну", — написал один из комментаторов. "Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный", — отметил другой. "Похоже, этот человек напоследок вовлечет мир в войну", — поддержал еще один пользователь. "США — не государство, а мафиозная организация", — выразил мнение читатель. По данным The New York Times, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240822/zapad-1967610563.html
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в мире, россия, сша, китай, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Джо Байден, Министерство обороны США

Турки дали жесткий ответ на "страшный приказ" Байдена по России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила новость о том, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию и поручил американской армии подготовиться к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

"Этот слабоумный старик втянет мир в войну", — написал один из комментаторов.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 08:00
"Ну не сумасшедший ли? Он наверняка не знает значения слова "ядерный", — отметил другой.

"Похоже, этот человек напоследок вовлечет мир в войну", — поддержал еще один пользователь.

"США — не государство, а мафиозная организация", — выразил мнение читатель.

По данным The New York Times, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы
21 августа, 10:17
 
В миреРоссияСШАКитайДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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