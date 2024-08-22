https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967865675.html

Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане

Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане - РИА Новости, 22.08.2024

Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве участника спецоперации в Дагестане, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:08

2024-08-22T18:08

2024-08-22T19:06

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

махачкала

советский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве участника спецоперации в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ведомства. Девятого июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы умер 48-летний местный житель, которого задержали за нарушение общественного порядка. По словам очевидца, мужчина бегал по крыше дома с ножом в руках.По подозрению в совершении преступления арестовали командира отделения полка ППСП управления МВД по республике. Он проходит по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий"."Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела о смертельном избиении участника СВО в Республике Дагестан", — говорится в заявлении.Отчет должен представить руководитель следственного управления по региону Дмитрий Беляев. По версии СК, подозреваемый применил в отношении погибшего физическое насилие, в том числе с использованием специальных средств, а также нанес множество ударов руками и ногами. Мужчина умер от полученных травм.Как заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, погибший был участником специальной военной операции.

https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html

https://ria.ru/20240816/bastrykin-1966694043.html

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, махачкала, советский район, происшествия