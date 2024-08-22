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Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане - РИА Новости, 22.08.2024
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18:08 22.08.2024 (обновлено: 19:06 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967865675.html
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане - РИА Новости, 22.08.2024
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве участника спецоперации в Дагестане, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:08
2024-08-22T19:06
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
махачкала
советский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве участника спецоперации в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ведомства. Девятого июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы умер 48-летний местный житель, которого задержали за нарушение общественного порядка. По словам очевидца, мужчина бегал по крыше дома с ножом в руках.По подозрению в совершении преступления арестовали командира отделения полка ППСП управления МВД по республике. Он проходит по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий"."Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела о смертельном избиении участника СВО в Республике Дагестан", — говорится в заявлении.Отчет должен представить руководитель следственного управления по региону Дмитрий Беляев. По версии СК, подозреваемый применил в отношении погибшего физическое насилие, в том числе с использованием специальных средств, а также нанес множество ударов руками и ногами. Мужчина умер от полученных травм.Как заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, погибший был участником специальной военной операции.
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
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россия
махачкала
советский район
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, махачкала, советский район, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия, Махачкала, Советский район, Происшествия
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане

Бастрыкин запросил доклад по делу о смертельном избиении бойца СВО в Дагестане

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 авг — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве участника спецоперации в Дагестане, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Девятого июля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы умер 48-летний местный житель, которого задержали за нарушение общественного порядка. По словам очевидца, мужчина бегал по крыше дома с ножом в руках.
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По подозрению в совершении преступления арестовали командира отделения полка ППСП управления МВД по республике. Он проходит по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" и "Превышение должностных полномочий".
"Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела о смертельном избиении участника СВО в Республике Дагестан", — говорится в заявлении.
Отчет должен представить руководитель следственного управления по региону Дмитрий Беляев.
По версии СК, подозреваемый применил в отношении погибшего физическое насилие, в том числе с использованием специальных средств, а также нанес множество ударов руками и ногами. Мужчина умер от полученных травм.
Как заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, погибший был участником специальной военной операции.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияМахачкалаСоветский районПроисшествия
 
 
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