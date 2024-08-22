https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967863705.html

Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти 17-летней самбистки

Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти 17-летней самбистки - РИА Новости, 22.08.2024

Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти 17-летней самбистки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о смерти 17-летней алтайской самбистки, которую, предположительно, травили по РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:04

2024-08-22T18:04

2024-08-22T18:07

россия

горно-алтайск

александр бастрыкин

андрей турчак

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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БАРНАУЛ , 22 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о смерти 17-летней алтайской самбистки, которую, предположительно, травили по национальному признаку, сообщает ведомство. "В сети интернет сообщается об обращении к председателю СК России А.И. Бастрыкину временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай А.А. Турчака с просьбой тщательно разобраться в обстоятельствах смерти 17-летней спортсменки из города Горно-Алтайска, тренировавшейся в городе Новосибирске. В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела, поставив ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе правительства Республики Алтай сообщили РИА Новости, что временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак обратился к главе СК РФ из-за самоубийства 17-летней самбистки из Горно-Алтайска. Он назвал случившееся большой трагедией и отметил, что в этой истории могут быть признаки национального фактора - в предсмертной записке девушки есть отсылка на это. Как рассказали в Новосибирской региональной федерации самбо, спортсменка оставила в своем Telegram-канале 17 августа публикацию, похожую на предсмертную записку. В тексте самбистка назвала причины желания покончить с жизнью, среди них разрыв с молодым человеком и его флирт с другой девушкой, а также возможные оскорбления и травля по национальному признаку.

https://rsport.ria.ru/20240814/kravtsov-1966186824.html

https://rsport.ria.ru/20240809/dvali-1965201721.html

россия

горно-алтайск

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россия, горно-алтайск, александр бастрыкин, андрей турчак, следственный комитет россии (ск рф), происшествия