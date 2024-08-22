https://ria.ru/20240822/azarov-1967713734.html

Азаров назвал Украину гибнущей страной

Азаров назвал Украину гибнущей страной - РИА Новости, 22.08.2024

Азаров назвал Украину гибнущей страной

Украина гибнет как государство, а конфликт лишь ускоряет эти необратимые процессы, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:46

2024-08-22T09:46

2024-08-22T09:46

в мире

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украина гибнет как государство, а конфликт лишь ускоряет эти необратимые процессы, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Украина – гибнущая страна. И она начала гибнуть после того, как стала проводиться политика, которая была запланирована после государственного переворота. То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда", - написал Азаров в соцсети. Сейчас, по оценкам Азарова, население Украины сократилось с 45 до 17 миллионов человек. Кроме того, уничтожено примерно три четверти энергетических мощностей Украины. Как заявляет экс-премьер, чтобы пройти зиму, киевский режим просит дополнительный импорт электроэнергии от Запада. "Из-за разрушения энергетики экономика находится в упадке. Но Украина погибнет и без конфликта, если ею будут руководить такие, как (Владимир) Зеленский, (экс-президент Украины Петр) Порошенко и так далее. Это тоже для меня ясно. Конфликт только ускоряет гибель государства", - подытожил Азаров.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

украина

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в мире, украина, николай азаров (политик)