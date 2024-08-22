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Азаров назвал Украину гибнущей страной - РИА Новости, 22.08.2024
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09:46 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/azarov-1967713734.html
Азаров назвал Украину гибнущей страной
Азаров назвал Украину гибнущей страной - РИА Новости, 22.08.2024
Азаров назвал Украину гибнущей страной
Украина гибнет как государство, а конфликт лишь ускоряет эти необратимые процессы, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:46
2024-08-22T09:46
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украина гибнет как государство, а конфликт лишь ускоряет эти необратимые процессы, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. "Украина – гибнущая страна. И она начала гибнуть после того, как стала проводиться политика, которая была запланирована после государственного переворота. То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда", - написал Азаров в соцсети. Сейчас, по оценкам Азарова, население Украины сократилось с 45 до 17 миллионов человек. Кроме того, уничтожено примерно три четверти энергетических мощностей Украины. Как заявляет экс-премьер, чтобы пройти зиму, киевский режим просит дополнительный импорт электроэнергии от Запада. "Из-за разрушения энергетики экономика находится в упадке. Но Украина погибнет и без конфликта, если ею будут руководить такие, как (Владимир) Зеленский, (экс-президент Украины Петр) Порошенко и так далее. Это тоже для меня ясно. Конфликт только ускоряет гибель государства", - подытожил Азаров.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
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в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Азаров назвал Украину гибнущей страной

Азаров: Украина гибнет как государство, конфликт лишь ускоряет эти процессы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украина гибнет как государство, а конфликт лишь ускоряет эти необратимые процессы, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«
"Украина – гибнущая страна. И она начала гибнуть после того, как стала проводиться политика, которая была запланирована после государственного переворота. То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда", - написал Азаров в соцсети.
Сейчас, по оценкам Азарова, население Украины сократилось с 45 до 17 миллионов человек. Кроме того, уничтожено примерно три четверти энергетических мощностей Украины. Как заявляет экс-премьер, чтобы пройти зиму, киевский режим просит дополнительный импорт электроэнергии от Запада.
"Из-за разрушения энергетики экономика находится в упадке. Но Украина погибнет и без конфликта, если ею будут руководить такие, как (Владимир) Зеленский, (экс-президент Украины Петр) Порошенко и так далее. Это тоже для меня ясно. Конфликт только ускоряет гибель государства", - подытожил Азаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
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