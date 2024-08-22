Рейтинг@Mail.ru
"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/avito-1967840725.html
"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера
"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера - РИА Новости, 22.08.2024
"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера
Селект" (18+), который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене, сообщили в "Авито". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:45
2024-08-22T17:45
россия
авто
авито
автомобили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9429ad6dbb789138d0f15c597f820d14.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России появился бесплатный сервис "Селект" (18+), который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене, сообщили в "Авито".По результатам опроса, проведенного "Авито Авто" в августе 2024 года, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.С появлением "Селекта" пользователи смогут безопасно забронировать автомобиль онлайн и бесплатно получить отчет "Автотеки", чтобы узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля окажет персональный менеджер платформы - он будет помогать на всех этапах сделки и организует проведение осмотра независимым специалистом. На все автомобили из сервиса действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.Новая услуга уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, а также в Ижевске и Чебоксарах. До конца 2025 года сервис заработает по всей стране, говорится в сообщении."Запуск раздела продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. &lt;…&gt; Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей &lt;…&gt;. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров "Селекта" - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", – отметил директор направления "Автомобили" в "Авито" Вадим Иванов, слова которого приводятся в сообщении.Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает обновленные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из сервиса будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки, добавили в "Авито".
https://ria.ru/20240818/arenda-1966844762.html
https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939193161_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b438700bbbcb746aac38a4f1740fc483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто, авито, автомобили
Россия, Авто, Авито, Автомобили

"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера

© iStock.com / xijianПередача ключей от автомобиля
Передача ключей от автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / xijian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России появился бесплатный сервис "Селект" (18+), который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене, сообщили в "Авито".
По результатам опроса, проведенного "Авито Авто" в августе 2024 года, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В "Авито" назвали правила безопасного бронирования жилья во время отпуска
18 августа, 07:38
Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.
С появлением "Селекта" пользователи смогут безопасно забронировать автомобиль онлайн и бесплатно получить отчет "Автотеки", чтобы узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля окажет персональный менеджер платформы - он будет помогать на всех этапах сделки и организует проведение осмотра независимым специалистом. На все автомобили из сервиса действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.
Новая услуга уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, а также в Ижевске и Чебоксарах. До конца 2025 года сервис заработает по всей стране, говорится в сообщении.
"Запуск раздела продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. <…> Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей <…>. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров "Селекта" - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", – отметил директор направления "Автомобили" в "Авито" Вадим Иванов, слова которого приводятся в сообщении.
Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает обновленные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из сервиса будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки, добавили в "Авито".
Витрина в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками
24 июня, 16:52
 
РоссияАвтоАвитоАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала