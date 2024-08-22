https://ria.ru/20240822/avito-1967840725.html

"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера

"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера - РИА Новости, 22.08.2024

"Авито": новый бесплатный сервис поможет купить авто у проверенного дилера

Селект" (18+), который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене, сообщили в "Авито". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:45

2024-08-22T17:45

2024-08-22T17:45

россия

авто

авито

автомобили

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В России появился бесплатный сервис "Селект" (18+), который помогает в покупке нового автомобиля или авто с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене, сообщили в "Авито".По результатам опроса, проведенного "Авито Авто" в августе 2024 года, 67% респондентов, планирующих покупку автомобиля, имеют опасения, связанные с процессом его выбора. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 67% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 59% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% – сложность оформления документов.Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 19% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 19% – помощь при осмотре автомобиля, 17% – консультацию специалиста по подбору авто, 15% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 15% – тест-драйв транспортного средства.С появлением "Селекта" пользователи смогут безопасно забронировать автомобиль онлайн и бесплатно получить отчет "Автотеки", чтобы узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Поддержку в процессе покупки автомобиля окажет персональный менеджер платформы - он будет помогать на всех этапах сделки и организует проведение осмотра независимым специалистом. На все автомобили из сервиса действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.Новая услуга уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, а также в Ижевске и Чебоксарах. До конца 2025 года сервис заработает по всей стране, говорится в сообщении."Запуск раздела продиктован растущим трендом перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. <…> Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей <…>. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров "Селекта" - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", – отметил директор направления "Автомобили" в "Авито" Вадим Иванов, слова которого приводятся в сообщении.Для дилеров, в свою очередь, сервис предлагает обновленные условия сотрудничества – объявления с автомобилями из сервиса будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки, добавили в "Авито".

https://ria.ru/20240818/arenda-1966844762.html

https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авто, авито, автомобили