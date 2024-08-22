https://ria.ru/20240822/avianosets-1967680982.html

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 22.08.2024

Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T01:11

2024-08-22T01:11

2024-08-22T01:11

в мире

сша

ближний восток

иран

исмаил хания

вооруженные силы сша

хамас

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783697888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccfde06ffd13d98d56dc79b209299055.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 22 авг - РИА Новости. Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. США на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке, в том числе ввиду возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, анонсировали, что внесут корректировку в расстановку в своих сил. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны. "USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III вошел в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении командования.

https://ria.ru/20240821/konflikt-1967671973.html

сша

ближний восток

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ближний восток, иран, исмаил хания, вооруженные силы сша, хамас, министерство обороны сша, f/a-18, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году