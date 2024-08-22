https://ria.ru/20240822/avianosets-1967680982.html
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 22.08.2024
Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T01:11
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг - РИА Новости. Авианосец США Abraham Lincoln с истребителями на борту прибыл на Ближний Восток, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х. США на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке, в том числе ввиду возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, анонсировали, что внесут корректировку в расстановку в своих сил. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны. "USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C и F/A-18 Block III вошел в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении командования.
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Американский авианосец прибыл на Ближний Восток
CENTCOM: авианосец США Abraham Lincoln с истребителями прибыл на Ближний Восток