https://ria.ru/20240822/ataka-1967799323.html
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак на регион со стороны ВСУ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:35
2024-08-22T14:35
2024-08-22T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак на регион со стороны ВСУ. "Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами регионами России осуществляется круглосуточно", - доложил Смирнов президенту Владимиру Путину на совещании. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах
Мантуров и руководители областей.
Первый вице-премьер рассказал, что с приграничных территорий эвакуированы уже 115 тысяч человек.
2024-08-22T14:35
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ
Врио главы Курской области Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак