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В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ataka-1967799323.html
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак на регион со стороны ВСУ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:35
2024-08-22T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак на регион со стороны ВСУ. "Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами регионами России осуществляется круглосуточно", - доложил Смирнов президенту Владимиру Путину на совещании. Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах
Мантуров и руководители областей. Первый вице-премьер рассказал, что с приграничных территорий эвакуированы уже 115 тысяч человек.
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали об увеличении числа воздушных атак ВСУ

Врио главы Курской области Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о возросшем количестве воздушных атак на регион со стороны ВСУ.
"Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами регионами России осуществляется круглосуточно", - доложил Смирнов президенту Владимиру Путину на совещании.
Подразделения ВСУ в 05.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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