https://ria.ru/20240822/ataka-1967719051.html
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области
Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:14
2024-08-22T10:14
2024-08-22T10:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что нацисты обстреляли неоднократно дронами нашу общественную приемную. В это время там находилось значительное количество граждан: в здании, возле здания. Наши сотрудники. Слава Богу, все остались живы", - сказал Филипчук. Глава города пообещал, что приемная будет отремонтирована.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области
Филипчук: дроны ВСУ атаковали общественную приемную в Херсонской области