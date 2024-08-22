https://ria.ru/20240822/ataka-1967719051.html

ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области

ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2024

ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области

Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:14

2024-08-22T10:14

2024-08-22T10:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что нацисты обстреляли неоднократно дронами нашу общественную приемную. В это время там находилось значительное количество граждан: в здании, возле здания. Наши сотрудники. Слава Богу, все остались живы", - сказал Филипчук. Глава города пообещал, что приемная будет отремонтирована.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия