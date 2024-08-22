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ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2024
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10:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ataka-1967719051.html
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области
Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:14
2024-08-22T10:14
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. "Только что нацисты обстреляли неоднократно дронами нашу общественную приемную. В это время там находилось значительное количество граждан: в здании, возле здания. Наши сотрудники. Слава Богу, все остались живы", - сказал Филипчук. Глава города пообещал, что приемная будет отремонтирована.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли общественную приемную в Херсонской области

Филипчук: дроны ВСУ атаковали общественную приемную в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали общественную приемную, где находилось много людей, обошлось без жертв, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Только что нацисты обстреляли неоднократно дронами нашу общественную приемную. В это время там находилось значительное количество граждан: в здании, возле здания. Наши сотрудники. Слава Богу, все остались живы", - сказал Филипчук.
Глава города пообещал, что приемная будет отремонтирована.
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22 июня 2022, 17:18
 
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