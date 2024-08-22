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В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/artilleriya-1967705026.html
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии - РИА Новости, 22.08.2024
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии
ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:59
2024-08-22T08:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По докладам наблюдательных постов украинских боевиков, ВС РФ значительно нарастили использование РСЗО и гаубичной артиллерии на Сватовско-Кременском участке. Соотношение в контрбатарейной борьбе в разы больше в пользу российских войск. Также украинские боевики констатируют увеличение точности ведения огня со стороны наших войск", - отметил Марочко.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии

Марочко: ВСУ отмечают интенсивность и точность артиллерии ВС РФ на севере ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского дивизиона в зоне спецоперации
Боевая работа артиллерийского дивизиона в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского дивизиона в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По докладам наблюдательных постов украинских боевиков, ВС РФ значительно нарастили использование РСЗО и гаубичной артиллерии на Сватовско-Кременском участке. Соотношение в контрбатарейной борьбе в разы больше в пользу российских войск. Также украинские боевики констатируют увеличение точности ведения огня со стороны наших войск", - отметил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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