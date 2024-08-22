https://ria.ru/20240822/artilleriya-1967705026.html
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии - РИА Новости, 22.08.2024
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии
ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:59
2024-08-22T08:59
2024-08-22T08:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962143519_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_a79421ff580cb0e7532d6e24a1249d6a.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По докладам наблюдательных постов украинских боевиков, ВС РФ значительно нарастили использование РСЗО и гаубичной артиллерии на Сватовско-Кременском участке. Соотношение в контрбатарейной борьбе в разы больше в пользу российских войск. Также украинские боевики констатируют увеличение точности ведения огня со стороны наших войск", - отметил Марочко.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962143519_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7bed841513693acfc17e8e1eb3fcb182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии
Марочко: ВСУ отмечают интенсивность и точность артиллерии ВС РФ на севере ЛНР