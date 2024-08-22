https://ria.ru/20240822/artilleriya-1967705026.html

В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии

В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии - РИА Новости, 22.08.2024

В ЛНР рассказали о реакции ВСУ на работу российской артиллерии

ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:59

2024-08-22T08:59

2024-08-22T08:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. ВСУ отмечают рост использования и точность российской артиллерии на севере ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По докладам наблюдательных постов украинских боевиков, ВС РФ значительно нарастили использование РСЗО и гаубичной артиллерии на Сватовско-Кременском участке. Соотношение в контрбатарейной борьбе в разы больше в пользу российских войск. Также украинские боевики констатируют увеличение точности ведения огня со стороны наших войск", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность