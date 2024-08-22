https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html

Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям

Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям - РИА Новости, 22.08.2024

Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям

Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:08

2024-08-22T16:05

в мире

армения

сша

вашингтон (штат)

никол пашинян

кирилл комаров

государственный департамент сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЕРЕВАН, 22 авг — РИА Новости. Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского онлайн-издания CivilNet."США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии", — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.Как добавили в Вашингтоне, там не делятся подробностями переговорного процесса, "но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению" и приветствует возможности углубления сотрудничества в этой сфере. Издание отмечает, что, если республика присоединится к соглашению, это откроет путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время.О том, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, в ноябре 2023 года заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Россией, США и Южной Кореей. Планируется оценить, какое предложение будет более выгодно с точки зрения коммерции и эффективности. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Их ввели в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. В марте 1989-го после Спитакского землетрясения станцию остановили.В ноябре 1995 года второй энергоблок повторно ввели в работу. Затем он прошел модернизацию с помощью "Росатома", и сейчас срок работы установлен до 2026-го.В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" рамочный контракт на повторное продление срока эксплуатации второго энергоблока.В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. Первый замглавы "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.

https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html

https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html

https://ria.ru/20240719/armeniya-1960814378.html

армения

сша

вашингтон (штат)

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в мире, армения, сша, вашингтон (штат), никол пашинян, кирилл комаров, государственный департамент сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс