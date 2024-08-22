Рейтинг@Mail.ru
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 22.08.2024 (обновлено: 16:05 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям - РИА Новости, 22.08.2024
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям
Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:08
2024-08-22T16:05
в мире
армения
сша
вашингтон (штат)
никол пашинян
кирилл комаров
государственный департамент сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
ЕРЕВАН, 22 авг — РИА Новости. Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского онлайн-издания CivilNet."США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии", — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.Как добавили в Вашингтоне, там не делятся подробностями переговорного процесса, "но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению" и приветствует возможности углубления сотрудничества в этой сфере. Издание отмечает, что, если республика присоединится к соглашению, это откроет путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время.О том, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, в ноябре 2023 года заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Россией, США и Южной Кореей. Планируется оценить, какое предложение будет более выгодно с точки зрения коммерции и эффективности. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Их ввели в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. В марте 1989-го после Спитакского землетрясения станцию остановили.В ноябре 1995 года второй энергоблок повторно ввели в работу. Затем он прошел модернизацию с помощью "Росатома", и сейчас срок работы установлен до 2026-го.В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" рамочный контракт на повторное продление срока эксплуатации второго энергоблока.В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. Первый замглавы "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html
https://ria.ru/20240712/mid-1959280571.html
https://ria.ru/20240719/armeniya-1960814378.html
армения
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, вашингтон (штат), никол пашинян, кирилл комаров, государственный департамент сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс
В мире, Армения, США, Вашингтон (штат), Никол Пашинян, Кирилл Комаров, Государственный департамент США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Армянская АЭС
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям

Ереван запросил доступ к гражданским ядерным технологиям США по "Соглашению 123"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 авг — РИА Новости. Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского онлайн-издания CivilNet.
"США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии", — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
Ереван - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Армению прибыли американские инструкторы
1 апреля, 13:24

"Соглашение 123" получило свое название по номеру статьи американского закона об атомной энергии. Она оговаривает возможность сотрудничества с государствами, группами государств или региональными оборонными организациями на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждает президент и ратифицирует конгресс США. По данным Госдепа на 2022 год, Штаты заключили такие соглашения с 48 странами и территориями.

Как добавили в Вашингтоне, там не делятся подробностями переговорного процесса, "но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению" и приветствует возможности углубления сотрудничества в этой сфере.
Издание отмечает, что, если республика присоединится к соглашению, это откроет путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время.
О том, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, в ноябре 2023 года заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Россией, США и Южной Кореей. Планируется оценить, какое предложение будет более выгодно с точки зрения коммерции и эффективности.
Церемония открытия армяно-американских учений Eagle Partner 2023 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США
12 июля, 16:10
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Их ввели в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. В марте 1989-го после Спитакского землетрясения станцию остановили.
В ноябре 1995 года второй энергоблок повторно ввели в работу. Затем он прошел модернизацию с помощью "Росатома", и сейчас срок работы установлен до 2026-го.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" рамочный контракт на повторное продление срока эксплуатации второго энергоблока.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. Первый замглавы "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперт оценил появление представителя Пентагона в Минобороны Армении
19 июля, 18:36
 
В миреАрменияСШАВашингтон (штат)Никол ПашинянКирилл КомаровГосударственный департамент СШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Армянская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала