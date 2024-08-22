Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям
Ереван запросил доступ к гражданским ядерным технологиям США по "Соглашению 123"
Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 авг — РИА Новости. Ереван запросил у Вашингтона доступ к гражданским ядерным технологиям, этот вопрос сейчас изучается, говорится в ответе Госдепа США на запрос армянского онлайн-издания CivilNet.
"США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии", — говорится в комментарии американского внешнеполитического ведомства.
В Армению прибыли американские инструкторы
1 апреля, 13:24
"Соглашение 123" получило свое название по номеру статьи американского закона об атомной энергии. Она оговаривает возможность сотрудничества с государствами, группами государств или региональными оборонными организациями на условиях заключения соответствующего соглашения, которое утверждает президент и ратифицирует конгресс США. По данным Госдепа на 2022 год, Штаты заключили такие соглашения с 48 странами и территориями.
Как добавили в Вашингтоне, там не делятся подробностями переговорного процесса, "но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению" и приветствует возможности углубления сотрудничества в этой сфере.
Издание отмечает, что, если республика присоединится к соглашению, это откроет путь к проектированию и строительству в Армении новой АЭС по американской технологии, которая заменит атомную электростанцию, построенную в советское время.
О том, что перед Арменией стоит задача строительства нового энергоблока АЭС, в ноябре 2023 года заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры с Россией, США и Южной Кореей. Планируется оценить, какое предложение будет более выгодно с точки зрения коммерции и эффективности.
В МИД прокомментировали предстоящие учения Армении и США
12 июля, 16:10
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Их ввели в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. В марте 1989-го после Спитакского землетрясения станцию остановили.
В ноябре 1995 года второй энергоблок повторно ввели в работу. Затем он прошел модернизацию с помощью "Росатома", и сейчас срок работы установлен до 2026-го.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" рамочный контракт на повторное продление срока эксплуатации второго энергоблока.
В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. Первый замглавы "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность сейчас обсуждается.