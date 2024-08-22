https://ria.ru/20240822/arktika-1967742479.html

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути, диалог будет идти в рамках... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:36

2024-08-22T11:36

2024-08-22T11:36

наука

космос - риа наука

россия

арктика

китай

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути, диалог будет идти в рамках отдельной профильной Подкомиссии по сотрудничеству, следует из совместного коммюнике по итогам очередной регулярной встречи глав правительств двух стран, которая состоялась накануне. "Договорились... наращивать взаимовыгодное взаимодействие в Арктике, осуществлять практический диалог в рамках созданной Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств... Продвигать использование Северного морского пути для организации международных морских перевозок, повышать возможности по предоставлению услуг по ледокольной проводке судов, с учетом рыночных принципов поощрять предприятия двух стран к активному развитию сотрудничества в сфере перевозок по Северному морскому пути, уделяя особое внимание сохранению и сбережению экологической системы Арктического региона", - говорится в документе. Также решено укреплять сотрудничество в области развития морских перевозок, безопасности мореплавания, строительства и технологий полярных судов, развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины.

https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

россия

арктика

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космос - риа наука, россия, арктика, китай