https://ria.ru/20240822/arest-1967908429.html
Пять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста
Пять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста - РИА Новости, 22.08.2024
Пять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста
На данный момент пять фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" обжаловали продление срока ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:06
2024-08-22T22:06
2024-08-22T22:06
теракт в "крокус сити холле"
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россия
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На данный момент пять фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" обжаловали продление срока ареста до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили жалобы защиты на продление меры пресечения в виде содержания под стражей Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову на срок до 22 ноября", - рассказал собеседник агентства. До этого продление срока ареста обжаловал и предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд столицы в середине августа продлил меру пресечения всем 12 фигурантам до 22 ноября. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html
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происшествия, красногорск, москва, россия, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Москва, Россия, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл
Пять фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста
Пять фигурантов дела о ЧП в "Крокусе" обжаловали продление ареста до 22 ноября