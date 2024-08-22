https://ria.ru/20240822/alsu-1967800042.html

Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе

Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе - РИА Новости, 22.08.2024

Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе

Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Александр Добровинский. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:37

2024-08-22T14:37

2024-08-22T15:57

шоубиз

жилье

ибица

франция

турция

алсу (алсу абрамова)

александр добровинский

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Александр Добровинский.Столичный суд, в который Алсу обратилась с иском о разводе, в июне дал паре два месяца для примирения. Следующее заседание назначено на 27 августа. "После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у неё своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Насколько мы понимаем, несмотря на все просьбы ее супруга сохранить брак, Алсу этого делать не собирается. Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь," — рассказал Добровинский. Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

ибица

франция

турция

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жилье, ибица, франция, турция, алсу (алсу абрамова), александр добровинский