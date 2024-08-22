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Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе - РИА Новости, 22.08.2024
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Шоубиз
 
14:37 22.08.2024 (обновлено: 15:57 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/alsu-1967800042.html
Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе
Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе - РИА Новости, 22.08.2024
Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе
Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Александр Добровинский. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:37
2024-08-22T15:57
шоубиз
жилье
ибица
франция
турция
алсу (алсу абрамова)
александр добровинский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Александр Добровинский.Столичный суд, в который Алсу обратилась с иском о разводе, в июне дал паре два месяца для примирения. Следующее заседание назначено на 27 августа. "После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у неё своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Насколько мы понимаем, несмотря на все просьбы ее супруга сохранить брак, Алсу этого делать не собирается. Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь," — рассказал Добровинский. Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.
https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html
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жилье, ибица, франция, турция, алсу (алсу абрамова), александр добровинский
Шоубиз, Жилье, Ибица, Франция, Турция, Алсу (Алсу Абрамова), Александр Добровинский
Представитель мужа Алсу сделал новое заявление об их разводе

Адвокат Добровинский: Алсу не передумала разводиться с Абрамовым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу с супругом Яном Абрамовым
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Певица Алсу не передумала разводиться с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Александр Добровинский.
Столичный суд, в который Алсу обратилась с иском о разводе, в июне дал паре два месяца для примирения. Следующее заседание назначено на 27 августа.
"После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у неё своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Насколько мы понимаем, несмотря на все просьбы ее супруга сохранить брак, Алсу этого делать не собирается. Абрамов сделал всё, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь," — рассказал Добровинский.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.
Певица Алсу - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Алсу и Нюша в один день решили развестись с супругами
27 мая, 23:05
 
ШоубизЖильеИбицаФранцияТурцияАлсу (Алсу Абрамова)Александр Добровинский
 
 
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