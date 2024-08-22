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Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в ведение НАМИ - РИА Новости, 22.08.2024
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16:21 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/aktsii-1967835590.html
Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в ведение НАМИ
Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в ведение НАМИ - РИА Новости, 22.08.2024
Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в ведение НАМИ
Президент РФ Владимир Путин принял решение передать подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в хозяйственное ведение 2,2 миллиона акций "Уральского завода... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:21
2024-08-22T16:21
россия
москва
асбест
владимир путин
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение передать подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в хозяйственное ведение 2,2 миллиона акций "Уральского завода авто-текстильных изделий" ("Урал АТИ") и 63,9 тысячи акций "Завода фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс"), следует из соответствующего указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (г. Москва) находящихся в федеральной собственности 2 155 785 акций публичного акционерного общества "Уральский завод авто-текстильных изделий" (г.Асбест Свердловской области) и 63 880 акций акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов (г. Ярославль)", - говорится в указе. Правительству РФ, согласно документу, в шестимесячный срок необходимо осуществить предусмотренные указом мероприятия.
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москва
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россия, москва, асбест, владимир путин, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Москва, Асбест, Владимир Путин, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в ведение НАМИ

Путин передал акции заводов "Фритекс" и "Урал АТИ" в хозяйственное ведение НАМИ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение передать подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в хозяйственное ведение 2,2 миллиона акций "Уральского завода авто-текстильных изделий" ("Урал АТИ") и 63,9 тысячи акций "Завода фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс"), следует из соответствующего указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (г. Москва) находящихся в федеральной собственности 2 155 785 акций публичного акционерного общества "Уральский завод авто-текстильных изделий" (г.Асбест Свердловской области) и 63 880 акций акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов (г. Ярославль)", - говорится в указе.
Правительству РФ, согласно документу, в шестимесячный срок необходимо осуществить предусмотренные указом мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин передал австрийские заводы в России в управление Росимущества
11 июля, 16:19
 
РоссияМоскваАсбестВладимир ПутинНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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