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В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России - РИА Новости, 22.08.2024
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07:43 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/aktivy-1967699450.html
В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России
В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России - РИА Новости, 22.08.2024
В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России
Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении евро как резервной валюте, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:43
2024-08-22T07:43
россия
брюссель
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении евро как резервной валюте, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов. "Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад", - заявили в МИД РФ. "Российская позиция по этому вопросу неизменна – это грубейшее и беспрецедентное по масштабу нарушение базовых международных норм", - сказали в министерстве. "Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться", - отметили там.
https://ria.ru/20240822/aktivy-1967698855.html
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россия, брюссель, в мире, евросоюз
Россия, Брюссель, В мире, Евросоюз
В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России

МИД России: практика заморозки активов не может не сказаться на отношении к евро

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении евро как резервной валюте, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов.
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"Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад", - заявили в МИД РФ.
"Российская позиция по этому вопросу неизменна – это грубейшее и беспрецедентное по масштабу нарушение базовых международных норм", - сказали в министерстве.
"Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться", - отметили там.
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