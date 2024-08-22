https://ria.ru/20240822/aktivy-1967699450.html

В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России

В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России - РИА Новости, 22.08.2024

В МИД предупредили о последствиях заморозки активов России

Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении евро как резервной валюте, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:43

2024-08-22T07:43

2024-08-22T07:43

россия

брюссель

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Практика заморозки активов не может не сказаться на отношении евро как резервной валюте, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов. "Теперь всем в мире стало очевидно, что потерять доступ к управлению своими активами в Евросоюзе могут любые физические, юридические лица и целые государства, чей политический курс и взгляды не устроят Запад", - заявили в МИД РФ. "Российская позиция по этому вопросу неизменна – это грубейшее и беспрецедентное по масштабу нарушение базовых международных норм", - сказали в министерстве. "Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться", - отметили там.

https://ria.ru/20240822/aktivy-1967698855.html

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россия, брюссель, в мире, евросоюз