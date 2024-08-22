https://ria.ru/20240822/akter-1967858805.html

"Спрятал улики": стали известны жуткие подробности смерти Мэттью Перри

"Спрятал улики": стали известны жуткие подробности смерти Мэттью Перри - РИА Новости, 22.08.2024

"Спрятал улики": стали известны жуткие подробности смерти Мэттью Перри

Помощник актера Мэттью Перри Кенни Ивамаса спрятал улики после его смерти, пишет газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:46

2024-08-22T17:46

2024-08-22T17:46

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Помощник актера Мэттью Перри Кенни Ивамаса спрятал улики после его смерти, пишет газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы."Как утверждается в судебных документах, проживающий вместе с Мэтью Перри помощник Кенни Ивамаса убрал улики с места его смерти", — сообщает издание.Как отмечает Daily Mail, сам Ивамаса и ввел звезде сериала "Друзья" смертельную дозу кетамина. Вернувшись к актеру после недолгой отлучки, он увидел Перри без сознания.По словам прокуроров, на которых ссылается издание, Ивамасf сразу же принялся убирать улики с места преступления.Ранее минюст США сообщил о том, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамина, повлекшей смерть Перри, среди них — двое врачей и личный помощник актера.Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет, после его гибели сообщалось, что тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Позднее медэксперт округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".Мэттью Перри стал широко популярен благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20240815/perri-1966449321.html

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в мире, мэттью перри, сша, лос-анджелес