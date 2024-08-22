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ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/agenty-1967721806.html
ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму
ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму - РИА Новости, 22.08.2024
ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму
ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:26
2024-08-22T10:26
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму. В Крыму и Севастополе задержаны три агента украинской военной разведки (двое граждан России и один - Молдавии), они планировали подрывы на территории полуострова, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Кроме того, они передавали Киеву данные о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также о результатах ракетных ударов противника. Также они собирали сведения о высокопоставленных российских военных на полуострове. Один из задержанных рассказал, что с началом спецоперации на него вышел сотрудник спецслужб Украины, назвавшийся Александром. По приглашению Александра он приехал в Киев и подписал документы о сотрудничестве с Киевом, а также обучался подрывному делу, изготовлению самодельных бомб и стрельбе из стрелкового оружия. Задержанный рассказал, что по возвращении в Россию в сентябре 2023 года получил задание Киева собрать первую самодельную бомбу. "Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", - добавил задержанный. По его словам, впоследствии он изготовил еще несколько бомб, спрятал их в разных местах и передал куратору информацию о месторасположении этих тайников. Другой задержанный рассказал, как по заданию Киева готовил взрыв бомбы на насосной станции в Керчи. "Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать с взрывным устройством. Надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и подложить ее под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время, шесть часов, чтобы я уехал из Керчи", - показал задержанный.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
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Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
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киев, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Республика Крым
ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму

ФСБ показала видео с признаниями трех украинских агентов, задержанных в Крыму

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму.
В Крыму и Севастополе задержаны три агента украинской военной разведки (двое граждан России и один - Молдавии), они планировали подрывы на территории полуострова, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Кроме того, они передавали Киеву данные о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также о результатах ракетных ударов противника. Также они собирали сведения о высокопоставленных российских военных на полуострове.
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Один из задержанных рассказал, что с началом спецоперации на него вышел сотрудник спецслужб Украины, назвавшийся Александром. По приглашению Александра он приехал в Киев и подписал документы о сотрудничестве с Киевом, а также обучался подрывному делу, изготовлению самодельных бомб и стрельбе из стрелкового оружия.
Задержанный рассказал, что по возвращении в Россию в сентябре 2023 года получил задание Киева собрать первую самодельную бомбу.
"Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", - добавил задержанный.
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По его словам, впоследствии он изготовил еще несколько бомб, спрятал их в разных местах и передал куратору информацию о месторасположении этих тайников.
Другой задержанный рассказал, как по заданию Киева готовил взрыв бомбы на насосной станции в Керчи.
"Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать с взрывным устройством. Надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и подложить ее под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время, шесть часов, чтобы я уехал из Керчи", - показал задержанный.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРеспублика Крым
 
 
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