https://ria.ru/20240822/agenty-1967721806.html

ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму

ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму - РИА Новости, 22.08.2024

ФСБ показала признания агентов украинской разведки, задержанных в Крыму

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:26

2024-08-22T10:26

2024-08-22T10:26

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967719851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d1444ac946916458f610dd00ab47be8.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины, задержанных в Крыму. В Крыму и Севастополе задержаны три агента украинской военной разведки (двое граждан России и один - Молдавии), они планировали подрывы на территории полуострова, среди целей была насосная станция, снабжающая водой Керчь. Кроме того, они передавали Киеву данные о местах дислокации военной техники и позиций российской ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также о результатах ракетных ударов противника. Также они собирали сведения о высокопоставленных российских военных на полуострове. Один из задержанных рассказал, что с началом спецоперации на него вышел сотрудник спецслужб Украины, назвавшийся Александром. По приглашению Александра он приехал в Киев и подписал документы о сотрудничестве с Киевом, а также обучался подрывному делу, изготовлению самодельных бомб и стрельбе из стрелкового оружия. Задержанный рассказал, что по возвращении в Россию в сентябре 2023 года получил задание Киева собрать первую самодельную бомбу. "Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы", - добавил задержанный. По его словам, впоследствии он изготовил еще несколько бомб, спрятал их в разных местах и передал куратору информацию о месторасположении этих тайников. Другой задержанный рассказал, как по заданию Киева готовил взрыв бомбы на насосной станции в Керчи. "Куратор сказал, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать с взрывным устройством. Надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и подложить ее под мост и нажать на кнопку. И у меня будет время, шесть часов, чтобы я уехал из Керчи", - показал задержанный.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

https://ria.ru/20231017/agent-1903249191.html

https://ria.ru/20240603/agenty-1950162281.html

киев

россия

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки 2024-08-22T10:26 true PT4M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым