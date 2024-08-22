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В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 22.08.2024 (обновлено: 11:03 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/agenty-1967713988.html
В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины - РИА Новости, 22.08.2024
В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины
Российские спецслужбы задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:47
2024-08-22T11:03
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
специальная военная операция на украине
республика крым
керчь
севастополь
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."В Севастополе задержан агент ГУР МОУ, гражданин России, 1965 года рождения, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи", — заявили в ведомстве.Задержанный изготовил взрывное устройство, которое в июле 2024 года использовали для минирования газопровода в Крыму. Еще одну такую же бомбу нашли в его машине.В Керчи задержали гражданина Молдавии, 1992 года рождения, ранее судимого на Украине за кражу. В апреле 2024 года он через интернет связался с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал фото- и видеоматериалы с местами дислокации российской военной техники, позициями ПВО, объектами транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. Кроме того, он фиксировал последствия ракетных ударов ВСУ.Задержанный сообщил координаты тайника, в котором нашли самодельное фугасное взрывное устройство с 400 граммами взрывчатки. Оно предназначалось для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.Третьего задержанного также завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Это уроженец Севастополя 1973 года рождения, гражданин России. Он передавал украинским спецслужбам данные о расположении военных объектов в Крыму, адресах проживания высокопоставленных российских военных, а также о том, каким транспортом они пользуются.Все трое дали признательные показания, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Позднее в пресс-службе крымского управления ФСБ РИА Новости сообщили, что суд арестовал всех задержанных.
https://ria.ru/20240816/ukrainets-1966517521.html
https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html
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украина
республика крым
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Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
Допрос задержанных в Крыму агентов украинской разведки
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украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым, керчь, севастополь
Украина, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Керчь, Севастополь
В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины

ФСБ: силовики задержали в Крыму 3 агентов военной разведки Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Севастополе задержан агент ГУР МОУ, гражданин России, 1965 года рождения, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи", — заявили в ведомстве.
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Задержанный изготовил взрывное устройство, которое в июле 2024 года использовали для минирования газопровода в Крыму. Еще одну такую же бомбу нашли в его машине.
В Керчи задержали гражданина Молдавии, 1992 года рождения, ранее судимого на Украине за кражу. В апреле 2024 года он через интернет связался с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал фото- и видеоматериалы с местами дислокации российской военной техники, позициями ПВО, объектами транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. Кроме того, он фиксировал последствия ракетных ударов ВСУ.
Задержанный сообщил координаты тайника, в котором нашли самодельное фугасное взрывное устройство с 400 граммами взрывчатки. Оно предназначалось для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.
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Третьего задержанного также завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Это уроженец Севастополя 1973 года рождения, гражданин России. Он передавал украинским спецслужбам данные о расположении военных объектов в Крыму, адресах проживания высокопоставленных российских военных, а также о том, каким транспортом они пользуются.
Все трое дали признательные показания, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Позднее в пресс-службе крымского управления ФСБ РИА Новости сообщили, что суд арестовал всех задержанных.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРеспублика КрымКерчьСевастополь
 
 
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