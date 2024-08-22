https://ria.ru/20240822/afon-1967712454.html

Эксперт сообщил о попытках Греции выселить "старое братство" с Афона

Эксперт сообщил о попытках Греции выселить "старое братство" с Афона - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт сообщил о попытках Греции выселить "старое братство" с Афона

Власти Греции не отказались от планов выселить "старое братство" из мятежного монастыря Эсфигмен на Афоне, новый губернатор Афона Алкивиадис Стефанис сделает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:38

2024-08-22T09:38

2024-08-22T09:38

религия

афон (гора)

греция

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

кириакос мицотакис

русская православная церковь

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АФИНЫ, 22 авг - РИА Новости. Власти Греции не отказались от планов выселить "старое братство" из мятежного монастыря Эсфигмен на Афоне, новый губернатор Афона Алкивиадис Стефанис сделает это до ноября, когда планируется встреча Константинопольского патриарха Варфоломея и папы Римского Франциска, такое мнение высказал РИА Новости греческий специалист по церковным отношениям, богослов, журналист Александрос Стефанопулос. В июле на Афон были введены силы полиции с целью выселить "старое братство" из "мятежного" монастыря Эсфигмен. В прошлом полицейские уже проводили акцию в отношении монахов, несогласных с политикой Константинопольского патриарха Варфоломея. Варфоломей добивается выселения "старого братства" из монастыря. Несколько лет назад суд по иску церковных властей Афона обязал монахов покинуть монастырь и передать его монахам "нового братства" во главе с архимандритом Варфоломеем, созданного в 2005 году. Монахи "старого братства" отказались оставить монастырь. В июле 2013 года монахи оказали за сопротивление и использовали "коктейли Молотова" при попытке их выселения из монастыря. Игумен Мефодий был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы. После введения полицейских на Афон игумен Мефодий призвал не допустить захвата монастыря полицией, заявив, что монахи будут защищать обитель. По его призыву, в Уранополисе прошел митинг в поддержку монастыря. Все действия против монастыря и планы по созданию полицейских участков в каждом монастыре были приостановлены. В начале августа новым губернатором Святой Горы Афон стал бывший министр обороны Греции, генерал в отставке Алкивиадис Стефанис. По мнению Стефанопулоса, смена губернатора не означает изменения политики. "Не идет речи о том, что они остановятся, поэтому они поставили Стефаниса. У него указание – самое позднее покончить с монастырем до конца ноября, когда большая делегация Ватикана поедет в Фанар (резиденцию Константинопольского патриарха в Стамбуле) праздновать интронизацию патриарха. В следующем году они планируют праздновать вместе общую Пасху. Стефанис обещал, что "очистит" все. Премьер Кириакос Мицотакис сказал, что любой ценой должно быть сделано это", - сказал Стефанопулос. По его словам, предыдущий губернатор посол Анастасиос Мициалис ушел в отставку, поскольку не хотел быть вовлеченным в эти дела и "военную операцию". "Поднялись все старцы из всех монастырей. Они не хотят полицейских участков в монастырях. И после шума, поднятого вокруг Эсфигмена, патриарх сдал назад. Монахи решили, что не уйдут и лучше умрут, чем уйдут", - сказал Стефанопулос. "Стефанис имеет указания, если не в сентябре, то в октябре, чтобы монахи ушли. Они не уйдут. Власти подтягивают спецназ полиции, машины, водометы. Они полны решимости "выбросить" монахов, но они полны решимости сопротивляться", - добавил он. По его словам, у монахов Эсфигмена большая поддержка, потому что происходящее отменяет аватон – запрет на вход определенных категорий лиц за стены монастыря. "Аватон запрещает вход не только женщинам. Он запрещает вход вооруженным людям. Он запрещает вход людям, которые ищут убежище. И по сути, происходящее отменяет аватон. Это понимают другие монастыри, и потому они подняли голос в защиту Эсфигмена. В июле власти отступили, они побоялись, когда прибыл народ в Уранополис", - сказал Стефанопулос. На вопрос, можно ли решить вопрос другим путем, без полиции, Стефанопулос ответил, что нет. "Монахи не уйдут. Есть судебные решения, они незаконные, и многие судьи, участвовавшие в процессах, ушли, чтобы не подписывать решения. Но другие были вынуждены подписать незаконные решения. Это мой дом, я здесь родился и почему меня выгоняют. Потому что я не поминаю тебя? Но это мое право", - пояснил Стефанопулос отношение монахов. По его словам, патриархат требует от монахов уйти спокойно и найти другой монастырь. "Все это ложь. Их хотят выбросить, лишить сана, сказать, что они теперь не клирики, а миряне и опозорить их, чтобы их можно было посадить в тюрьму. И ни в коем случае эти люди не выйдут из монастыря. Он их жизнь. Они родились там (как монахи). Они ходили в (афонскую церковную школу) Афониаду и затем сразу пошли в монастырь. В Афониаду ученики идут в 15-16 лет. Они полны решимости умереть героически и мученически. Мне бы хотелось избежать этого, это изменило бы все. Патриархия проиграет в том, что она делает. И Россия (Русская православная церковь) будет вправе сказать, что это святое место для всех нас. То же самое скажут Болгария, Сербия, Румыния и многие другие", - сказал эксперт. Стефанопулос отметил, что всюду, куда едет патриарх Варфоломей, возникают проблемы. "Едет в Эстонию – проблемы, в Грузию – проблемы, на Украину – проблемы, в Финляндию – проблемы", - сказал он. Стефанопулос сказал, что есть и финансовый аспект проблемы – монастырь Эсфигмена имеет право на деньги, которые выделяет Евросоюз на поддержку монастырей Афона. "Все монастыри имеют финансирование из двух источников – государственного и Евросоюза. Эсфигмен не получал деньги ни от государства, ни от Европы. "Новое братство" может предъявить права на эти деньги, а это многие миллионы евро. Но вначале им надо выгнать канонических монахов, которые имеют на них право", - сказал эксперт. Он отметил также, что на Афоне есть монахи разных национальностей, в том числе русские. "Есть болгары, румыны, сербы. В братстве многих монастырей есть русские", - сказал он. Стефанопулос сказал, что сейчас власти хотят выслать с Афона всех тех монахов, у которых нет законных документов на пребывание. "Речь идет примерно о 60 людях", – сообщил он.

https://ria.ru/20240725/monastyr-1961877540.html

https://ria.ru/20240723/russkiy-1961282338.html

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html

https://ria.ru/20240723/afon-1961593825.html

https://ria.ru/20240821/bogoslov-1967530477.html

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афон (гора), греция, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), кириакос мицотакис, русская православная церковь