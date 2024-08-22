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Аэропорт Волгограда возобновил работу - РИА Новости, 22.08.2024
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10:58 22.08.2024 (обновлено: 11:18 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/aeroport-1967729689.html
Аэропорт Волгограда возобновил работу
Аэропорт Волгограда возобновил работу - РИА Новости, 22.08.2024
Аэропорт Волгограда возобновил работу
Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты, аэропорт приступил к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:58
2024-08-22T11:18
волгоград
андрей бочаров
волгоградская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты, аэропорт приступил к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку судов."Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме", - сказал он.По данным Росавиации, ограничения на работу аэропорта сняли в 10.30 мск. "В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов на запасные аэродромы не было", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
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волгоград, андрей бочаров, волгоградская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда приступил к работе после снятия ограничений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛюди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты, аэропорт приступил к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку судов.
«
"Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме", - сказал он.
По данным Росавиации, ограничения на работу аэропорта сняли в 10.30 мск. "В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов на запасные аэродромы не было", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
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ВолгоградАндрей БочаровВолгоградская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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