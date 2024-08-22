https://ria.ru/20240822/aeroport-1967729689.html

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда возобновил работу - РИА Новости, 22.08.2024

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты, аэропорт приступил к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:58

2024-08-22T10:58

2024-08-22T11:18

волгоград

андрей бочаров

волгоградская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства в Волгоградской области сняты, аэропорт приступил к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников уничтожена. Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку судов."Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме", - сказал он.По данным Росавиации, ограничения на работу аэропорта сняли в 10.30 мск. "В период действия временных ограничений "уходов" воздушных судов на запасные аэродромы не было", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, андрей бочаров, волгоградская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество