https://ria.ru/20240822/abbas-1967894656.html

Израиль отказал Аббасу в посещении Газы

Израиль отказал Аббасу в посещении Газы - РИА Новости, 22.08.2024

Израиль отказал Аббасу в посещении Газы

Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа, это подтверждение реальности израильской оккупации анклава, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:28

2024-08-22T20:28

2024-08-22T20:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа, это подтверждение реальности израильской оккупации анклава, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.Ранее портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу."Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно", - отметил политик.При этом, по его словам, власти Палестины отказываются смириться с таким положением дел, хоть и признают реальность оккупации."Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН - чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу", - пояснил аль-Малики.Президент Палестины Аббас 15 августа заявил о своем намерении посетить Газу.

https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году