https://ria.ru/20240822/abbas-1967894656.html
Израиль отказал Аббасу в посещении Газы
Израиль отказал Аббасу в посещении Газы - РИА Новости, 22.08.2024
Израиль отказал Аббасу в посещении Газы
Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа, это подтверждение реальности израильской оккупации анклава, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:28
2024-08-22T20:28
2024-08-22T20:32
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
рияд аль-малики
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_bef343be30c5b5e670045e7d1c6a46e2.jpg
ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа, это подтверждение реальности израильской оккупации анклава, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.Ранее портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу."Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно", - отметил политик.При этом, по его словам, власти Палестины отказываются смириться с таким положением дел, хоть и признают реальность оккупации."Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН - чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу", - пояснил аль-Малики.Президент Палестины Аббас 15 августа заявил о своем намерении посетить Газу.
https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d53267710b6cd6d8b05be15678241cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, рияд аль-малики, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отказал Аббасу в посещении Газы
Спецпосланник президента Палестины: Аббасу отказали в посещении Газы
ДЖАКАРТА, 22 авг - РИА Новости. Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа, это подтверждение реальности израильской оккупации анклава, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
Ранее портал Walla со ссылкой на источники сообщил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) запросила у израильских властей разрешение для главы ПНА Махмуда Аббаса посетить в ближайшее время Газу.
"Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно", - отметил политик.
При этом, по его словам, власти Палестины отказываются смириться с таким положением дел, хоть и признают реальность оккупации.
"Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил поддержку и гарантии безопасности СБ ООН
- чтобы преодолеть израильский отказ во въезде в Газу", - пояснил аль-Малики.
Президент Палестины Аббас 15 августа заявил о своем намерении посетить Газу.