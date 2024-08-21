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Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом
Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом - РИА Новости, 21.08.2024
Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом
Журналисты, работающие на СВО, должны получить некий особый статус, решение на этот счет может быть принято в этом году, заявил глава Совета при президенте РФ... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:04
2024-08-21T16:04
2024-08-21T16:04
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валерий фадеев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Журналисты, работающие на СВО, должны получить некий особый статус, решение на этот счет может быть принято в этом году, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. "Здесь надо различить, потому что журналист не имеет права брать в руки оружие, он не может иметь такой же юридический статус, как боец. Но то, что журналисты (работающие на СВО) должны получить некий особый статус - это правильно… Это уже в процессе решения, думаю, что в этом году решение о придании этим выдающимся журналистам особого статуса будет принято", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, Курская область, Общество
Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом
Глава СПЧ Фадеев призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом