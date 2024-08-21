https://ria.ru/20240821/zhurnalisty-1967587108.html

Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом

Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом - РИА Новости, 21.08.2024

Глава СПЧ призвал наделить работающих на СВО журналистов особым статусом

Журналисты, работающие на СВО, должны получить некий особый статус, решение на этот счет может быть принято в этом году, заявил глава Совета при президенте РФ... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:04

2024-08-21T16:04

2024-08-21T16:04

специальная военная операция на украине

россия

валерий фадеев

вооруженные силы украины

курская область

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Журналисты, работающие на СВО, должны получить некий особый статус, решение на этот счет может быть принято в этом году, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. "Здесь надо различить, потому что журналист не имеет права брать в руки оружие, он не может иметь такой же юридический статус, как боец. Но то, что журналисты (работающие на СВО) должны получить некий особый статус - это правильно… Это уже в процессе решения, думаю, что в этом году решение о придании этим выдающимся журналистам особого статуса будет принято", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

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россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, курская область, общество