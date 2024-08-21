https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Сотрудник французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:12
2024-08-21T18:12
2024-08-21T18:54
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
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суджа
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сотрудник французской газеты Croix* Пьер Алонсо незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал.Из публикации следует, что журналист смог пересечь границу и попасть в приграничные районы российского региона 19 августа. Он утверждает, что побывал в селе Дарьино Суджанского района и селе Обуховка Кореневского района. Москва не раз фиксировала, что в Курскую область незаконно проникали представители иностранных СМИ.Так, американская газета The Washington Post 19 августа опубликовала материал о том, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова, а также фотограф Эд Рам приехали в Суджу в сопровождении украинских военных. Утверждается, что репортеры опросили как минимум дюжину мирных жителей города.После этого в МИД России вызвали временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявили ей протест. В ведомстве подчеркнули, что целью журналистов было пропагандистское освещение преступлений киевского режима.Кроме того, ФСБ 17 августа завела дело на членов съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также незаконно пересекли границу России. Спецслужба также проверяет распространенные в СМИ материалы, которые свидетельствуют о нахождении на территории пункта пропуска "Суджа" иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что каждый случай незаконного проникновения западных журналистов в Курскую область будут рассматривать отдельно. * Внесена в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в России.
https://ria.ru/20240819/voennye-1967175431.html
https://ria.ru/20240821/mid-1967606619.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, франция, мария захарова, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Франция, Мария Захарова, Суджа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Журналист Croix Алонсо незаконно побывал на территории Курской области