https://ria.ru/20240821/zerno-1967604719.html

ЕС почти вдвое нарастил ввоз зерна из России перед повышением пошлин

ЕС почти вдвое нарастил ввоз зерна из России перед повышением пошлин - РИА Новости, 21.08.2024

ЕС почти вдвое нарастил ввоз зерна из России перед повышением пошлин

Евросоюз в июне, перед введением повышенных пошлин на ввоз российского зерна, нарастил его импорт почти вдвое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Евросоюз в июне, перед введением повышенных пошлин на ввоз российского зерна, нарастил его импорт почти вдвое, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в начале лета ЕС ввез из России зерна на 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее. В физическом выражении рост был менее заметным – до 43,4 тысячи тонн против 32,8 тысячи тонн в мае. Оба показателя оказались на максимумах с марта этого года. Главным образом увеличился ввоз пшеницы – в 2,4 раза, до 9 миллионов евро, а также гречки – в 2,6 раза, до 720 тысяч евро. При этом основным импортером в июне была Италия, которая увеличила закупки в пять раз – до 7,2 миллиона евро. Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.

https://ria.ru/20240807/rossiya-1964513860.html

https://ria.ru/20240812/zerno-1965592767.html

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евросоюз, евростат, россия, италия, белоруссия, в мире