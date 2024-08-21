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"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви - РИА Новости, 21.08.2024
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20:48 21.08.2024 (обновлено: 21:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967656532.html
"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви
"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви - РИА Новости, 21.08.2024
"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви
Слова Владимира Зеленского о православной церкви вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:48
2024-08-21T21:25
украина
сша
россия
владимир зеленский
варфоломей i (патриарх константинопольский)
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о православной церкви вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети X.Глава киевского режима заявил, что обсудил принятый накануне Радой закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и подтвердил приверженность Украины "укреплению православия" и "содействию открытому диалогу" между церквями."Ты и твои нацисты в украинском парламенте только что проголосовали за ликвидацию Украинской православной церкви", — отметила Lulu Bowen."Мы никогда не забудем, что ты сделал с церковью", — написал Martin Thiemer Thrane."Господин Президент, Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же легкостью?" — спросила Dina Panchenko."Ты марионетка США, ты продал свою душу дьяволу", — написал Paulus Levante.&quot;Мы верим в Россию&quot;, — заявил Fidel Bahomeza.Во вторник украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967647425.html
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, варфоломей i (патриарх константинопольский), украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Варфоломей I (Патриарх Константинопольский), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ

"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о православной церкви вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети X.
Глава киевского режима заявил, что обсудил принятый накануне Радой закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и подтвердил приверженность Украины "укреплению православия" и "содействию открытому диалогу" между церквями.
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"Ты и твои нацисты в украинском парламенте только что проголосовали за ликвидацию Украинской православной церкви", — отметила Lulu Bowen.
"Мы никогда не забудем, что ты сделал с церковью", — написал Martin Thiemer Thrane.
"Господин Президент, Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же легкостью?" — спросила Dina Panchenko.
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"Ты марионетка США, ты продал свою душу дьяволу", — написал Paulus Levante.
«

"Мы верим в Россию", — заявил Fidel Bahomeza.

Во вторник украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
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УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Украинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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