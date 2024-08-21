https://ria.ru/20240821/zelenskiy-1967656532.html

"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви

"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви - РИА Новости, 21.08.2024

"Душу дьяволу": на Зеленского набросились после слов о православной церкви

Слова Владимира Зеленского о православной церкви вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:48

2024-08-21T20:48

2024-08-21T21:25

украина

сша

россия

владимир зеленский

варфоломей i (патриарх константинопольский)

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о православной церкви вызвали бурную реакцию пользователей социальной сети X.Глава киевского режима заявил, что обсудил принятый накануне Радой закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Константинопольским патриархом Варфоломеем I и подтвердил приверженность Украины "укреплению православия" и "содействию открытому диалогу" между церквями."Ты и твои нацисты в украинском парламенте только что проголосовали за ликвидацию Украинской православной церкви", — отметила Lulu Bowen."Мы никогда не забудем, что ты сделал с церковью", — написал Martin Thiemer Thrane."Господин Президент, Вы запретили церковь, в которой венчались со своей женой и крестили своих детей. Предадите ли вы Украину с такой же легкостью?" — спросила Dina Panchenko."Ты марионетка США, ты продал свою душу дьяволу", — написал Paulus Levante."Мы верим в Россию", — заявил Fidel Bahomeza.Во вторник украинский парламент принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь — самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. В УПЦ ранее заявляли, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967647425.html

https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967589654.html

https://ria.ru/20240821/ssha-1967584316.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, варфоломей i (патриарх константинопольский), украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц